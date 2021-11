Lyhyesti lukijoilta: Weekend-festivaali on hieno ja upea uutinen!

Hieno ja upea uutinen: Jos Weekend-festivaali tulee Hämeenlinnaan, se järjestetään Kantolassa! Kunpa nyt vielä saataisiin lukea uutinen myös siitä, että muutkin Linnanpuistoon liian suuret, haittaa ja häiriötä aiheuttavat festivaalit siirretään Kantolaan, niin voisimme todeta järjen voittaneen.

Keskustasta

Menestystä sinulle yrittäjä, joka tulet jatkamaan Ahveniston moottoriradan pitkiä perinteitä. Rata ja sen toiminnat ovat tuottaneet ei ainoastaan hämeenlinnalaisille, vaan koko Suomen kansalle upeita hetkiä vuosi toisensa jälkeen. Toivottavasti onnistut kehittämään edelleen radan toimintaa ja liittyviä tapahtumia. Suomi on maailmalla tunnettua moottoriurheilukansaa, ja Ahvenisto brändinä tunnetaan. Sen toiminta tuo kaupungille turisteja ja niiden myötä myös tuloja.

Tsemppiä sinulle yrittäjä

Vanhustenhoivan mitoitukset saadaan paperilla kauniimmiksi, kun siihen lasketaan mukaan hoitotyötä tekemättömiä henkilöitä, kuten kaupungin omassa yksiköissä tapahtuu.

Kaupungin yksikön hoitaja

Henkisen hyvinvoinnin avopalvelujen palveluvastaavan tehtävät ovat kaupungilla haussa. Tehtävää kuvataan “toimii yksikkönsä lähihoitajana” ja samaan aikaan vetää asiakkaille yksilö-, pari- ja verkostotapaamisia. Kaiken huipuksi, tekijältä vaaditaan laillistetun sairaanhoitajan pätevyys, lähijohtamisen osaaminen ja mielenterveys- ja päihdetyön syventävät opinnot. Häh? Eikö sosiaalialan osaaja olisi oikeampi, “henkisessä hyvinvointityössä?”

Jakaako lääkkeetkin?

Kiitos Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystykselle 25. marraskuuta saamastani nopeasta hoidosta ja palvelusta. Omalla terveysasemalla Jukolassa aloitettu hoito infektioon oli alakanttiin arvioitu. Keskussairaalan lääkäri aloitti oikean hoidon, soitti vielä perääni ja muutti Jukolassa määrätyn lääkkeen annostuksen oikeaan. Kiitos päivystys!

Leena

Olen jälleen ihan pihalla; Hämeen SDP perää valtiolta nopeita investointeja nykyiseen päärataan? (HäSa 29.11.) Harakka, Marin, Tuppurainen, Haatainen, Skinnari… ovat päättämässä näistä asioista valtakunnan korkeimmissa hallintoelimissä. Ovatko niissä puhevälit demareidenkin kesken niin huonot, että keskustelut pitää käydä tiedotusvälineiden välityksellä? Entä jos vaikkapa Marin lukeekin vain Aamulehteä?

Vilosohvi

Sähkön hinta on huipussaan? Ei vielä, sillä Glasgow´n ilmastokokouksen jälkeen saalistajat eli hienommin sanottuna sijoittajat tähyävät yhä korkeampia hintoja eli tuottoja sijoituksilleen ( HäSa 30.11.). Ei riitä, että sähköverkot omistavat, osittain ulkomaalaiset omistajat häpeämättömästi riistävät suomalaisia sähkönkäyttäjiä suomalaisten taitamattomien poliitikkojen auliilla avustuksella. Sähköllä lämmittävän suomalaisen voi pelastaa ahdingosta vain ilmaston lämpiäminen jota kehitystä pitää kaikin tavoin edistää esimerkiksi siirtymällä puulämmitykseen, valtion tuella tietysti!

Takkatulen lämmöstä nauttiva maalainen

Kirstulan pellon tontit eivät näköjään käy kaupaksi, kun Biltemakin rakentaa myymälänsä Hyvinkäälle. Kirstulaan olisi pitänyt tehdä moottoritie liittymä ja teollisuusraide, mutta sehän olisi liikaa vaadittu Hämeenlinnan ”päättäjiltä”.

Ojoinen

Saksan tuleva hallitusohjelma antaa viitteitä siitä, että Saksalla olisi vahvoja haluja EU:n muodostamiseksi liittovaltioksi. Tuleva liittokansleri on demari ja hallituksessa olisi demarien lisäksi myös vihreitä. Tästähän Marinin hallitus “tykästyisi”. Saksalla ja Ranskalla on jo yhteistyölinjansa. EU:n pienvaltiot joutunevat EU:n suurvaltioiden talutusnuoraan. Suomi on jo kokemassa yli 4 miljardin euron menetyksen EU:n “koronapaketissa”.

EeeUuu!