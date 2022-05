Lyhyesti lukijoilta: Ihmettelen yksipuolista urheilu-uutisointia – Loistavaa kautta ajavaa Kalle Rovanperää ei saa unohtaa

Olen ihmetellyt tätä Hämeen Sanomien aika yksipuolista urheilu-uutisointia. Tuntuu, että toimittajat tekevät juttua vaikka väkisin siitä mikä heitä kiinnostaa. Jääkiekosta, HPK:sta ja jopa yhdestä pelaajasta saadaan melkein joka lehteen koko sivun juttu, vaikka HPK ei enää pelaakaan. Esimerkiksi Kalle Rovanperä ajaa erinomaisesti alkanutta kautta, niin hänestä ei aina ole mainittu mitään. No nyt oli pieni kirjoitus ilman mitään kuvia kun voitti kolmannen peräkkäisen rallin. Formuloista uutisointi on yhtä huonoa! Hämeenlinnan seudulla on kuitenkin paljon autourheilun harrastajia, jotka myös lukevat lehteä.

Made

Raatihuoneenkadulla kokeillaan kesällä terassialuetta. Mikäpä siinä, voihan se tuoda elävyyttä keskustaan. Suljettu kadunpätkä piti kai alun perin olla pitempi. Liikenteen kannalta olisikin parempi, että terassiosuus alkaisi jo Linnankadun risteyksestä. Silloin itään matkalla olevat autoilijat, jotka eivät muista suljettua katua, voisivat kurvata sujuvasti Linnankatua Birger Jaarlin kadulle ja sitä kautta Vanajaveden sillalle. Linnankadullehan heidän on nytkin mentävä, mutta Kirkkorinteen ja Hallituskadun mutkan kautta. Muutos olisi eduksi myös terassikadulle, alue olisi silloin mukavasti laajempi, kahden kulmanvälin pituinen ja kurvaisi myös Kirkkorinteelle.

Myllymäkeläinen

Kaupunkirakennelautakunta on käsitellyt Hämeenlinnan keskustan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa vuosille 2022–2026. Toivottavasti ison suosion saanut sähköpotkulautailu on hyvällä painotuksella pyöräilyn rinnalla. Jos lautakunta näyttää vihreää valoa ohjelmalle, asia etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi. Pelkäänpä pahoin ohjelman sitten tyssäävänkin noihin päättäviin elimiin. Ei taida sopia perussuomalaisten ja kokoomuksen valtuutetuille (pl. Sari Rautio), että kevyt liikenne missään kohdin millään lailla haittaisi yksityisautoilua, varsinkin kun toimenpideohjelmassa huomioidaan myös pyöräily.

Keskustan asukas

Mihin Hämeenlinnassa nykyisin voi viedä tekstiilijätettä?

Haluan kierrättää

Mennä viikolla ostin kukan taimia Hämeensaaren Tokmannilta. Kassalla kysyttiin klubijäsenyyttä ja olihan se, joten sain pienen alennuksen ja paperikassin vielä lisäksi. Muutamaa päivää myöhemmin olin Tiiriössä ja päätin ostaa sikäläisestä Tokmannista samoja taimia lisää. Kassalla ei kysytty klubilaisuutta ja paperikassi maksoi 0,15 euroa. Hiukan hämmästyttää saman ketjun täysin toisistaan poikkeava käytäntö.

VK, Ojoinen

Mikä on maa, jonka “johtaja” jakelee demokraattisten valtioiden kansanedustuslaitoksille määräyksiä ihmisten karkottamisesta tai lakien muuttamisesta? Ehei, ei Venäjä. Muuan Turkki, jonka yksinvaltias yhä yrittää kääntää kansansa huomion pois oman maan pahoista taloudellisista ongelmista ja vähemmistöjen sortamisesta! Näinkö todella 2020-luvulla?

Voi hyvää päivää