Lyhyesti lukijoilta: Ystävällisten ihmisten Hämeenlinna – Ihana kaupunki ja ihanat kaupunkilaiset!

Hämeenlinna on ystävällisten ihmisten kaupunki. Viime viikon lopulla olin menossa parturiin, auton jätin parkkiin linja-autoasemalle. Siitä lähdin kävelemään, oli satanut lunta, ja tämän takia astuin tyhjän päälle ja menin nokilleni. Minulla oli paksut talvivaatteet ja lunta pehmikkeenä, ne pehmensivät täräystä. Ei tullut mitään vaurioita. Vilkuilin ympärilleni, huomasiko kukaan. Hämmästyin, mitä näin. Monen parkissa olleen taksin ovi aukeni ja kuljettajat olivat tulossa auttamaan minua. Sitten vielä hyvin kaunis ja ystävällinen rouva riensi kysymään, pääsenkö omin voimin ylös. Minä olin jo kontillani ja ponnistin seisomaan ennen kuin auttajat pääsivät tositoimiin kanssani. Vilpitön ja ystävällinen auttamisen meininki lämmittää sydäntä vieläkin. Kiitos! Ihana kaupunki ja ihanat kaupunkilaiset!

Markku Kuhmitsa, Hämeenlinna

Kaikki mikä elävöittää liikuntakulttuuria ja tuo kaupunkiin lisää liikuntamahdollisuuksia on enemmän kuin tervetullutta. Kuitenkin ennen kun tehdään isoja uusia investointeja, tulisi miettiä, miten näitten ylläpitokustannukset hoidetaan. Esimerkiksi Pullerin hieno tekonurmikenttä on talvihoidoltaan ollut heikkoa. Vaikka nykytalvet ei kovin pahoja ole, silti lämmitystä ei pidetä päällä tai muuten pidetä kenttää siinä kunnossa, että siinä voi turvallisesti ja laadukkaasti harjoitella. (On varmasti kallista.) Seurat silti myös maksavat kentän käytöstä.

Jääratojen ylläpito ei ole ihan ilmaista

Lue myös: Hämeenlinna tarvitsee ison tekojään (mielipide, 31.12.2020)

Viittaisin vielä Simo Naapurin kertomukseen ”olen kokenut jäällä liikkuja”. Vielä kokeneempana sanoisin, että loppiaisena ei pidä ängetä jäälle. Tämän alueen järvenjäät ovat jäätynyttä räntää, eivätkä teräsjäätä.

O. Suomalainen, Hattula

Toivottavasti toimittaja Viki Salosen näkemykset sukupuolten tasa-arvosta tai seksuaalivähemmistöistä eivät ole Hämeen Sanomien linjaa. Toivoisi lehteen uusinta tietoa, raikasta uutta näkemystä, uskaliasta puhetta ja kokemuksellisuutta em. ajankohtaisista asioista. Keskiluokkaisen, valkoisen, koulutetun, heteromiehen näkökulma on niin kuultu.

Etuoikeutetuilla kaikki hyvin

On törkeyden huippu, jos nykyinen valtuusto aikoo valita uuden kaupunginjohtajan, joka aloittaa vasta, kun uusi valtuusto on valittu.

Jotain rotia

Mielipiteen vapaus on hyvä asia, siis periaatteessa. Sen sijaan perussuomalaisten puheenjohtajan vähättely demokratian loukkaamisesta Yhdysvalloissa, kongressin valtauksen yhteydessä lähentelee poliittista typeryyttä!

Voi hyvää päivää

Suomen rokotustahti EU:n hitaimpien joukossa. Syynä ovat kuulemma pyhät ja lomat. Mitä tekee pääministeri Marin? Toivoo. Toivominen ei paljon auta, kun hiihtolomat ja pääsiäinen hiljentävät rauhallista tahtia entisestään, ja pianhan koittavat kesäloma!

Virveli