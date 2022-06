Lyhyesti lukijoita: Keskustassa ei saa nukuttua, kun potkulaudoilla kolistellaan

Kävelykadulla tullaan illalla potkulaudan kanssa (klo 21–22). Sitten alkaa ryminä, kun täytyy pomppia lähelle patsaita. Täällä on ollut sellaista ennenkin. Patsaiden alusta on saanut iskuja. Siinä metelissä ei voi nukkua rauhassa. Ikkunat pitää olla kiinni, vaikka on kuumaa. Kipupotilas Olen yrittänyt useaan otteeseen päästä Viipurintien terveysaseman lääkärille, mutta siellä lopulta vastattiin, ettei ole lääkäreitä eikä...

