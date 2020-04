Lyhyesti lukijoilta: Vanajanlinnan tukeminen – Käsittämätöntä "kaveripolitiikkaa"!

Aikooko Hämeenlinnan johto tehdä vallankaappauksen Unkarin tapaan: 200 000 euroa veronmaksajien rahaa, yksityisen ravitsemus- ja matkailualan yrityksen osakkeiden ostoon tässä epävarmuuden taloudellisessa tilanteessa? Käsittämätöntä hallinnon ohittamista ja ”kaveripolitiikkaa”!

Veronmaksaja

Eikö Vanajanlinna saa taloudellista apua entisiltä ja mahdollisesti tulevilta varakkailta asiakkailtaan?

Ulla

Voisihan Vanajanlinnasta rehellisestikin todeta, että pannaanpas kyläläiset leivällä ja vedellä varmistamaan valittujen sirkushuvit.

Hammaskolo

Kaupunginhallituksen jäsen Juha Kallioinen (kok.) ei mielipidekirjoituksensa (HäSa 9.4. verkkolehti ja 14.4. paperilehti) perusteella lue aktiivisesti Hämeen Sanomia. Me, jotka luemme, tiedämme, että mm. vasemmistoliiton, perussuomalaisten, kristillisten ja vihreiden puolueryhmät ovat rehellisesti ja äänestäjäystävällisesti ilmoittaneet vastustavansa maanalaista toriparkkia. Kyseisillä puolueilla on kannattajansa, joilla on oikeus tietää puolueensa näkemys toriparkista.

Lukeva tietää

Ymmärrän sen, että vastustetaan asiaa, esimerkiksi parkkiluolaa poliittisista syistä. Niin tekevät Hämeenlinnan minipuolueet, joilla ei ole vastuuta ratkaisusta. SDP ja kokoomus saavat aina niskaansa ”valtapuolueiden” kirouksen. Vastustajien voittaessa heitä odottaa toivonsa mukaan seuraavissa vaaleissa palkinto. Jos SDP ja kokoomus torppaavat P-toriasiassa populistit vaikkapa yhdellä äänellä, Hämeenlinna on pelastettu. Silloin panen kädet ristiin ja kiitän järjen ja Hämeenlinnan tulevaisuuden voittoa.

Ei populismille

Herätkää kokoomuslaiset valtuutetut nyt on viimeinen hetki tunnustaa, että osana aseveliakselia olette väärässä, kun ette vieläkään tajua lopettaa P-tori puuhastelua. Juha Kallioisen kokoomusmielipide oli osoitus siitä, että viisaus on kadonnut täysin paikallisilta kyky-puolueen edustajilta. Toisin oli ennen – nyt Juhat ja Sari vievät puolueenne varmaan rökäletappioon ensi vuoden vaaleissa. Nyt on vihdoin viimein aika tunnustaa, että suuri virhe on tehty kytkemällä P-tori osaksi keskustan kehittämistä. Hämeenlinna ei tosiaan tarvitse mitään parkkiluolaa torin alle. Keskustan kehittämistä voidaan suunnitella ja toteuttaa ilman sitäkin.

Liisa ihmemaasta

Demareilla on kummallista vetoa alamaailmaan. Hämeenlinnassa vuokrasivat motskarijengille tilat, ja valtio tilasi alamaailmalta hengityssuojia.

Maski

Hämeen Sanomien päätoimittaja Mikko Soini ei kaipaa riidankylväjiä (HäSa 11.4.). Mutta kyllä kriisin keskelläkin median pitää suhtautua hallituksen ja viranomaisten puheisiin kriittisesti. Toistaiseksi Marinin ja kumppanien lausunnot esimerkiksi ”hyvästä epidemiavalmiudesta” ja suojavälineiden riittävyydestä ovat menneet sukkana läpi. Nyt asioille vielä voi tehdä jotain, kriisin jälkeen liian myöhäistä.

Arvi

Arno Juutilainen esitti, että järkevinäkin pidetyt ihmiset ajattelevat, ettei keskuspankille tarvitse maksaa takaisin. Vähemmän järkevätkin voivat olla tuolla kannalla. Keskuspankilla on menestyvä bisnesidea. Se voi jakaa rahaa rajattomasti. Vain ihmisten ja kansojen käyttäytyminen asettaa sille rajoja. Suorajako koronasta kärsineiden pankkitilille ilman pankkien ratsiaa voisi olla vastikkeetonta, markkinoille jäävää rahaa talouden ylläpitämiseksi määräajaksi. Kun muu ansainta on häiriintynyt. Keskuspankki jakaa nytkin rahaa, jota se ei saa takaisin.

Eero Heikkinen, Hauho

Onko COVID-19 iskenyt Hämeen Sanomien urheilutoimitukseen tai onko mämmiä syöty liikaa? Lehdessä 14.4. ei ole riviäkään jääkiekosta, uskomatonta. Mitä on tapahtunut?

Hämmästynyt

”Pyhitä lepopäivä” on nykyäänkin ajankohtainen erityisesti pääsiäisen aikaan. ihmetyttää, että sähkökaapelien piilotustöitä tehtiin jopa pääsiäissunnuntaina ja näin häirittiin asujaimiston pyhäpäivän viettoa jatkuvalla koneitten jylinällä. luulisi, että työt ehdittäisiin tehdä arkipäivisinkin ja pyhätyö se vasta maksaakin, mutta kansahan sen maksaa jatkuvasti kohoavina siirtomaksuina.

Itken ja maksan

Kiitos moottorisahureille, jotka raivasivat ulkoilupoluille kaatuneet tukkipuut Miemala–Ylänne -välisillä harjuilla.

Tyytyväinen ulkoilija

Pyyntö Marinin hallitukselle: toivoisin, että Uudenmaan kulkemisrajoitusta jatkettaisiin. Kanta-Hämeen alueella on runsaasti mökkejä, joihin asukkaita mahdollisesti tulee.

Kylätie on hiljainen, niin hiljainen

Nimim. Ihmettelijä (HäSa 8.4.), hallitus tekee tärkeätä työtä meidän kaikkien, sinunkin, puolesta, puoluekannasta riippumatta. Opposition tulee antaa hallitukselle tukea jotta tilanteesta selvitään mahdollisimman vähillä vaurioilla – ei heitellä kapuloita rattaisiin. Kun tämä joskus on ohitse, sitten on aika käydä asiat läpi, missä onnistuttiin, mitä pitää tehdä toisin. Eli ottaa oppia tästä – tulevaisuutta varten.

Jaska

Jos henkilö ei rokotuta itseään, eikä nyt noudata kulkutautiohjeita, niin epäloogista on vaikkapa lukita oma auto.

Pro Auctore

Vaikuttaa siltä, että EU on tässä koronakriisissä melko aikaansaamaton toimija. Eipä tämä ainakaan edistä EU:n liittovaltiokehityksen asiaa. Kansallisvaltio-ajattelu sen sijaan saanee arvostusta, sillä kukin valtio on halunnut tehdä omat koronarajoituksensa tavoitteidensa mukaan. Hyvänä esimerkkinä mm. Ruotsin ja Suomen erilaiset linjaukset. EU ei ole käytännössä onnistunut aikaansaamaan mitään yhteisiä linjauksia.

EU:n oma häpeä

Kahdenlaisia viruksia! Ihmiskunnan toimia rajoittaa tänään kaksi erilaista virusta. Toinen on luonnon luoma, luonnon ja ihmisen ikuista taistelua kuvaava korona-älyvirus. Älyvirus siksi, että sen keihäänkärkenä on globaali huoltosuhdeongelma ja sen tuottamattomin osa: ikäihmiset. Toinen virus taas on ihan meidän ihmisten itse luoma diktatuurivirus. Pienten itseensä käpertyneiden kansanosien tuella pyrkyrit luovat diktatuureja tuhoamalla ensin lehdistön- ja mielipiteenvapauden, rajoittamalla oikeuslaitoksen rengikseen ja lopuksi sulkemalla rajat kansalaisiltaan. Esimerkkejä riittää Pohjois-Korea tiennäyttäjänä ja mm. Unkari ja Turkki hyvinä oppilaina. Kumpi sitten on vaarallisempi virus? Vaikka olen koronan suhteen itsekin riskiryhmää, niin väittäisin, että jälkimmäinen. Korona poistuu aikanaan, mutta vallanhimon luoma diktaattori-virus jatkaa leviämistä.

Papparainen