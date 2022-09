Lyhyesti lukjoilta: Taas myydään vanhoja kaupunkipuutaloja – Pelastuslaitos valmiustilaan!

Muita: "Tämä on hyvä kaupunki asua."

Hämeenlinnan kaupunki myy kaksi historiallisesti merkittävää hirsitaloa Birger Jaarlin kadulta. Ostajaa ei vielä voi tietää. Talojen suojelusta ei uutistietojen mukaan ole vielä tehty päätöstä. Myynnin yhteydessä kannattaa muistaa, että monien suomalaisten kaupunkipuutalojen myymisen jälkeen taloissa on syttynyt tulipaloja, joiden syy on jäänyt epäselväksi. Pelastuslaitoksen on syytä olla kohonneessa valmiustilassa ainakin mahdolliseen suojelupäätökseen saakka.

Sulevi Pellinen, tietokirjailija, Hämeenlinna

Kiitän hoidetuista puistoista, kauniista kukkaistutuksista, rannoista! Tämä on hyvä kaupunki asua.

Ajattelija, Hämeenlinna

Valitaankin uudet kansanedustajat ja ministerit arpomalla teatterikoulun opiskelijoista. He osaavat somettaa, bilettää ja brändätä itseään. Taito näytellä erilaisia kohtauksia tv-kameroiden edessä uutislähetyksissä onnistuu hyvin.

Boomeri

Suomen on viisaampaa toimittaa rautaa Ukrainaan kuin itärajalle.

Gösta Genast

Miten poliisin olisi pitänyt toimia, kun henkilöt eivät suostu riisumaan huiveja tunnistamisen toteuttamiseksi? Minusta poliisi on tässä tapauksessa toiminut juuri niin kuin Suomen poliisin tuleekin toimia.

Olenko tyhmä

Suuret kiitokset henkilöille, jotka soittivat ambulanssin ja auttoivat minua jouduttuani tiistaina 30.8. iltapäivällä suojatiellä auton töytäisemäksi, jonka seurauksena putosin konepelliltä katuun.

Punatakkinen nainen

Ruotsidemokraatit kolkuttelevat jo hallituksen ovia, nousi esiin tämän lehden artikkelissa (HäSa 5.9.). He ovat jo pitkään korostaneet Ruotsiin tulleen runsaan maahanmuuton, pääosin pakolaispainoitteisen, aiheuttamaa syrjäytymistä ja rikollisuuttakin. Muutkin puolueet ovat alkaneet kiinnittää näihin ongelmiin enemmän huomiota, joten hallitusyhteistyö odottanee. Miten käynee ensi keväänä Suomen perussuomalaisten? Malliako Ruotsista otetaan?

Jälleen

“Lentämisen vähentäminen olisi aidoin ilmastoteko.” (HäSa 3.9.) Finnairin laskurin mukaan esimerkiksi edestakainen lento Helsingistä New Yorkiin aiheuttaa lähemmäs 0,9 tonnin hiilidioksidipäästöt henkeä kohden. Tämä vastaa noin 9200 kilometrin ajon päästöjä uudella henkilöautolla. Ihminen ei kykene rajoittamaan ahneuttaan kuin pakotteilla. Kompensaatiorahalla ei kuitenkaan saa ostettua taivaasta uutta ilmakehää.

Sininen planeetta

Se polttoaine voitaisiin jakaa ihmisille lämmitykseen, minkä muun muassa Finnair laskee raakana taivaalle ennen laskeutumistaan. Te jotka lentelette olette kaikkein suurimpia saastuttajia. Onko niin, että talonsa lämmittäjä on isompi rikollinen kuin lentokoneella ajeleva.

Miettikääpä