Lyhyesti: Nyt kun saatiin torille hyväksi havaittu sorakerros, jätetään se siihen ikuisiksi ajoiksi

Nyt kun saatiin torille hyväksi havaittu sorakerros, jätetään se siihen ikuisiksi ajoiksi. Jään sulettua, kevään tullen päästään pelaamaan bocciaa, petankkia tai mölkkyä, kuumana kesänä sitten rantalentopalloa. Syksyllä taas kohta luistellaan. Rahaakin säästyy samalla.

Hassan, Janakkala

Oli virkistävää lukea aitoa elämän pohdintaa (HäSa 3.1.) alanurkkakirjoituksessa. Lue lisää: Rauno Lahden pakina: Kymmenen tapaa olla tänäkin vuonna epätrendikäs

Jaana R-L

Alanurkka (HäSa 6.1.): kyllä lähikaupat kelpaisivat nuoremmillekin. Ei kaikilla ole autoa tai halua tarpoa hehtaarihalleissa. Lue lisää: Mummo ei halua hypermarkettiin – Kuka perustaisi vanhuksia palvelevia lähikauppoja?

Pienen ystävä

Kuopiolaisen Tuomas Hyvösen tekstiviesti (HäSa 3.1.), oli osin virheellinen ja epälooginen lapsen ikävuosien laskennassa. Kun lapsi viettää 4-vuotissynttäreitä, niin kakussa on neljä kynttilää. Hän on elänyt neljä täyttä kalenterivuotta. Alle 1-vuotiaan ikä ilmoitetaan kuukausina. Ei puhuta 0-ikävuodesta! Raamatusta ei löydy apua pulmaan. Se ei ole historia-, eikä tietoteos.

Heikki Notko

Kelan uusi pääjohtaja oli vakaasti sitä mieltä, että hänen tehtäviinsä kuuluu helpottaa ”Kelan etuuksien saamisessa ja hakemisessa”. Sillä lailla! Ei tullut mieleen kenen rahaa hän jakaa? Toinen osa tehtävästä luulisi olevan veronmaksajilta kootuista sosiaalivaroista myönnettävien tukien ja etujen oikeudenmukaisen ja laillisen jakamisen valvonta.

Veronmaksaja

Lämmin kiitos ambulanssimiehille, jotka veivät uudenvuodenaattoaamuna vanhuksen Pekolasta ensiapuun. Niin hyvin omaisen jaksamisesta huolehtivia ammattilaisia tapaa harvoin. Jaksamista arvokkaaseen työhönne!

Kiitollinen

On hienoa, että Launo ottaa mielipidesivuilla kantaa suomettumiseen. 30-lukuun meikän on vaikea ottaa kantaa kun olen vasta vähän yli 70:ntä. Amerikkalaisten ”demokratian viennit” mm. Balkanille, Arabimaihin, Irakiin ja nyt viimeksi Iraniin on varmasti hyvä unohtaa siksikin, että ne ovat demokraattisen maan tekosia.

Ventke

Yleisönosastolla psykiatri Kärkkäinen koki tärkeämmäksi valtion talouden kuin masennussairaiden (pahoin) voinnin! Siis psykiatri!? Hyi!

Eikö sinua hävetä?

THL:n tri J Kärkkäinen kirjoitti 6.1. masennuksesta ja työstä. Tuosta saa kuvan, että on masentuneen syy että hän on masentunut, ja että yhteiskunta kärsii juuri hänen takiaan. Kirjoituksesta sai myös kuvan, ettei tri huomioi lainkaan että suurin syy joidenkin masennukseen voi olla itse työ.

Totuus nr 2

