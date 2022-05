Lyhyesti: Onko maailman onnellisin kansa niin tyhmää, ettei osaa kompostoida ilman viranomaisvalvontaa?

Muita: Raatihuoneenkadulla on tekemällä tehty ongelma.

Hämeen Sanomat julkaisi artikkelin kompostitarkastuksista (21.5.). En vaan ole osannut ottaa asiaa vakavasti. Meillä on lämpökompostori kolmessa osoitteessa ja olemme saaneet hyvää kukkamultaa. Maalaisjärjellä en ymmärrä, mikä siinä niin vaikeaa on, että siihenkin tarvitaan viranomainen. Lisäksi artikkelin mukaan tarvitaan myös kompostivastaava ja asiasta pidetään rekisteriä. Onko maailman onnellisin kansa niin tyhmä, ettei se kykene holhoamatta selviytymään edes näin yksinkertaista asiasta. Lisäksi systeemi vaatii verovaroja, eli ei mitään järkeä. Meitä on useita muitakin .samoin ajattelevia. Meiden kompostit voi vapaasti tulla tarkastamaan, jos joku sellaisen tarkastuksen kehtaa tehdä. Tarvitaanko sota ennen kuin tällaiset järjettömyydet loppuvat. En silti sentään sotaa toivo, mutta koittakaa nyt edes vähän käyttää sitä maalaisjärkeä.

Maalaisjärkinen kompostoija

Taas tekemällä tehtiin ongelma asukkaille, kun suljettiin Raatihuoneenkadun osa. Katuosuudet on tarkoitettu autoilijoille. Liikenteelle on tehty nyt tukos, sujuvalle liikenteelle Viipurintien suuntaan. Ei myöskään ole jalkaisin miellyttävä kulkea näiden kuppiloiden ohitse, joita todella on paljon.

Kesä kaikille

Vain oikea liikennemerkki puuttuu Vanajantien pyörätieltä. Varmaan 98 prosenttia pyöräilijöistä ajaa tien läntisen laidan jalankulkijoille merkittyä väylää. Hyvin mahdumme ja on turvallista.

Lauri

Kalvolan Pirttikosken kesäteatteri on tuonut rahaa ja elinvoimaa kylälle ja vuonna 2006 lopetetulle koululle (HäSa 17.5.). Kunta (silloin vielä demarivetoinen Kalvola) lopetti koulun, omarahoitteisuutta ja -aloitteisuutta ei suvaittu. Ajelin koulukyytejä sinne ja sieltä 2013–14. Kyytien (uskomattomalla) hinnalla olisi pieni koulukin vielä toiminut.

Rafael Hellsten, ex-bussikuski

Lue myös: Saako kesäteatterissa puhua mamupatjasta? Käsikirjoittaja vastaa Pirttikosken kohuun: “Aavistin, että nyt varmaan jotain tulee” (17.5.2022)

Olisi kiva, jos Linnanpuistoon saataisiin myös ihan tavallinen suomalainen jäätelökioski. Kaikki kun ei näistä erikoisjäätelöistä niin perusta.

Tuutti

Olin uimahallissa 19.5 iltapäivällä, olin pudottanut taskustani rahapussini, joku ystävällinen henkilö oli toimittanut sen asiakaspalveluun. Suuri kiitos.

Olli

Lämmin kiitos sille rehelliselle ihmiselle, joka löysit ruskean lompakon kirjastosta ja veit palvelutiskille.

Rouva Hajamieli

Kaunis kiitos saamastani erinomaisesta hoidosta KHKS:n päivystykselle ja labralle viime perjantaina. Olin kuin kuningatar lakeijoiden ympäröimänä jo päivystykseen saavuttuani. Vointini huomioitiin, mielipidettäni kysyttiin ja hoitotoimenpiteet suoritettiin sekopäisyyteni huomioiden. Tohtori kertoi asiallisen rennosti hoidon vaiheet, suoritti ne upealla ammattitaidolla mahdollisimman vähän kipua tuottaen ja varmisti vielä lähtiessäni, olenko kartalla kaikesta siitä, mistä pitääkin olla. Hoitaja piti hoidon ajan kädestäni kiinni ja mahdollisti huolenpidollaan sekä tohtorin työskentelyrauhan että minun kohtuullisen tajunnantasoni. Oi, Suomi on! Ja sen ylläpitämät välttämättömät instituutiot! Pyytäkää ihan mitä vaan – kyllä minä maksan,vaikka lisää veroja!

Suokkari

Hämeenlinna suunnittelee liikennettä pyöräily ja jalankulku edellä. Samalla unohdetaan, että osalle asukkaista autokyyti, oma sellainen, on ainut tapa elää tasa-arvoista elämää! Samaan aikaan autojen käyttämät väylät reikiintyvät ja rapautuvat, korjausvarojen ohjautuessa autottomien väylien kehittelyyn? Huonoa yhteiskuntasuunnittelua, valitettavasti

Kantakaupunkilainen

Jälleen otsikoihin nousi Suomen tiestön rapautuminen! Syynä tietenkin rahapula, mutta myös päättämättömyys. Nyt viimeistään on tehtävä päätös tienkäyttömaksuista (tietullit), jotka korvamerkitään vain kyseisten teiden ylläpitoon ja korjauksiin!

Vassari

Timo Heinonen kirjoittaa (HäSa 23.5.) Suomen puolustamisesta. Kysynkin, miksi kokoomuksen ollessa vuosikymmenet hallituksessa, ette laittaneet rajalakeja kuntoon?

Pitäisikö itsekin katsoa peiliin?

Voi Päivi, Päivi, HäSa 21.5. Etkös lainkaan muista, kuka taannoin lakkautti Liikkuvan poliisin? Eikä tilalle tullut mitään. Kirjoituksesi lauantain lehdessä haiskahtaa populismilta, sori siitä!

Jaska

Jälkiviisaiden keskustelussa (Yle 20.5.) kommentoitiin lautamiesten osallistumista tuomareiden kanssa mielipiteineen tuomioihin. Anna Perho sanoi lautamiesten olevan “kylähulluja”! Mietipä tarkemmin! Oikeussaleissa tarvitaan myös tavallisia ihmisiä, jotka ovat eri alojen koulutettua väkeä.

Realisti

Ylen Areenassa on kolmeosainen sarja “Kolmannen valtakunnan orjat”. Venäjä on aloittanut samalla Hitlerin reseptillä neljännen valtakunnan rakentamisen. Toivottavasti lopputulos on sama kuin kolmannella oli.

Setä Tavastia