Lyhyesti: Siinä se nähtiin keskitetyn jätehuollon edullisuus

Se vaan Kiertokapula nosti jäteastioiden tyhjennysmaksua kymmenen prosenttia tälle vuodelle. Siinä nähtiin keskitetyn jätehuollon edullisuus!

Holappa

Taidettako? Koko sivun kuvassa henkilö muovipussi päässä! (Just, HäSa 2.3.). Toivottavasti kukaan pikkulapsi ei tätä näe ja inspiroidu tämänkaltaisiin ”taidekokeiluihin”. Vastuullisuutta toivoisi myös taiteilijoilta.

Elämä lyhyt, taide pitkä?

Nimimerkin Sari sairaanpetetynhoitajan tekstariin (HäSa 25.2.) lisäys: Sinä nuori, hae kunnan (johtavaksi) viranhaltijaksi. Virheistä eikä mistään muustakaan ei tarvitse edes puhua, saati korjata. Työpaikka on ikuinen. Jos ”vahingossa” otat jostain omaa etua, niin koko hallinto puolustaa – olet korvaamaton. Jos todella käy niin, että joudut vankilaan, saat varmasti palkan siltäkin ajalta ja pahoittelut tylystä oikeuslaitoksesta.

Rafael Hellsten

kuntavaaliehdokas (kok.), Hämeenlinna

Vanhusten kotihoito kuten omaishoitajatkin joutuvat menemään pitkiä matkoja hoidettavan luo. Tästä huolimatta Teppo Turjan (ps.) ehdottama laitoshoito ei ole ratkaisu, kun niitä ei valvota. Omaishoitajat ovat rajanneet vuoden omia sosiaalisia kontaktejaan, etteivät vaaranna vanhusta tai häntä hoitavia, ja Mia Heinonen (sd.) ehdottaa piipahdusta omaishoitajan luona, koronan leviämisvaiheessa! Omaishoitajalta voi kysyä, miten voin auttaa ja kysyä muulloinkin kuin näin vaalien alla.

Omaishoitajien puolesta

Avoimiksi 8. maaliskuuta jääviin ruokakauppoihin ja apteekkeihin pitää saada maskipakko. Suurin osa asiakkaista käyttää maskeja jo nyt, mutta muutamia liikkuu yhä vastuuttomasti. Toki on heitä, jotka eivät voi maskia käyttää, mutta he voivat tilata noutoruoat tai pyytää maskia käyttäviä läheisiään asioimaan kaupoissa puolestaan.

Korona… hus hus

Kiitos mielipidekirjoittajille, jotka olette tuoneet esille netittömien asian. Muuten selviää itse, mutta ei digitalisaatiosta: vaaditaan, pakotetaan väsyneitä.

RS

Talvilomalla sattuivat silmään maaseudun kauniiksi maalatut omakotitalot. Lieneekö vaalivuosi vaikuttanut asiaan? Toiselta puolelta sattuivat silmään puurunkoiset liikennetaulut. Nuukuus kostautuu, kun maalit irtoavat ja taulut lahoavat. Metalliset takaisin! Lahonneet eivät edusta kaunista Suomea matkailijoille Pulkkilanharjullakaan. Lakkaisivatko lumiaurat kaatamasta liikennemerkkejä, ja neuvoisivatko opettajat nuorille taulujen töhertelijöille kulttuuria?

Heikki Hämeenlinnasta

Susanna Kinnari on jälleen kerran oikeassa kritisoidessaan Migrin päätöstä karkottaa turenkilaisen Pikantti lounasravintolan Selahattin Kusin perheen Turkkiin. Koronanko varjolla Migri näitä järjettömiä päätöksiä tekee? Ironista tässä päätöksessä Suomen kannalta on se, että Suomihan erikoisesti on ajanut EU:n tätä oikeusvaltioperiaatetta ja nyt nähdäkseni itse sitä rikkoo. Nythän Unkari voi todeta, että miksi heidän on sitä noudatettava, kun edes Suomi ei sitä noudata! Mitähän porukkaa siellä Migrissä oikein on, ei ainakaan tolkun ihmisiä.

Matti Virtanen, Hämeenlinna

Olen ymmärtänyt, että korona on pääasiassa tullut Suomeen ulkomailta, kun rajoja ei ole saatu kiinni. Pääministeri Marinin kannanotosta saa sen käsityksen, että ratkaisevaa onkin ollut viikko sitten pääkaupunkiseudulla sallittu lasten liikunta?

Rajansa kaikella

Työperäinen maahanmuutto, työperäinen maahanmuutto… Näitä sanoja toistetaan jatkuvasti pelastuskeinona Suomen väestökehitykselle ja työvoiman tarpeelle. Maahamme tuli jo menneenä vuosikymmenenä kymmeniätuhansia siirtolaisia, pääasiassa nuoria miehiä, mutta heidän tulostaan on ollut työvoiman tarpeen osalta vain vaatimatonta hyötyä. Työllistymisen taso on ollut heikko. Keksikää hyvät viranomaiset ja poliitikot, miten saamme tänne osaajia!

Pian!