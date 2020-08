Mielipide: Maskit tärkeitä – maskit turhia

Suomalaiset ovat ryhtyneet kinaamaan ja riitelemään maskeista, kasvomaskeista. Siis sellaisista kasvosuojuksista, joiden avulla pyritään suojelemaan ihmisiä koronaviruksesta.

Maskeista on kinattu niin kauan kuin Suomenniemellä on virustautia ollut. Kaikki ovat olleet mielipiteineen ehdottomasti oikeassa. Koko kevättalven ja kesän.

Kun hallitus sai torstaina 13. elokuuta valmiiksi suosituksensa maskien käytöstä, maskien ehdottomat vastustajat haukkuivat koko Sanna Marinin kabinetin.

Maskien kannattajat kehuivat kilpaa nykyhallituksen ja saman tien kaikki sen muutkin edesottamukset.

Tutut nyökyttelivät ymmärtäväisesti

Kun meikäläinen hankki jo keväällä muutamia maskeja, vastaan tulleet tutut nyökyttelivät ”ymmärtäväisesti”: ai sinullakin on se tauti.

Saman tien toivotettiin pikaista paranemista. Se oli tietysti hyvä toivotus, kun itselläni ei – Luojan kiitos – ollut edes koronavirustautia.

Mutta varovainen on oltava. Turvavälejä on pidettävä ja käsiä pestävä.

Maskijutut ovat meille suomalaisille tyypillisiä. Maskeista puhuttaessa laskukone päässämme raksuttaa: maskien käyttö tulee kalliiksi.

Kalliiksi tulee sairastuminenkin

Kannattaa muistaa, että kalliiksi voi tulla virukseen sairastuminenkin. Erityisesti myös se kannattaa tiedostaa, että sairaaloiden teho-osastoille joutuneet ovat olleet muutamissa tapauksissa kovilla.

Varmaa tietysti on, että koko maailman sekoittanut pandemia ei helposti tältä pallolta poistu. Toki ajan kanssa poistuu, mutta siihen tarvitaan isot työt.

Suomi on selviytynyt tautiongelmista hyvin. On syytä tehdä kaikki, että myös ”loppusota” voitetaan. Maskit eivät yksin asiaa ratkaise, mutta niiden käytön vaikeutta on turha liioitella.

Ahti Hietanen

Hämeenlinna