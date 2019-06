Mielipide: Aikansa lapsi on aikansa näköinen – Onko Goodman vetovoimainen?

Jokainen sukupolvi on aikansa lapsi, omine erityistapoineen ja elämäntyyleineen. Muodilla, keksinnöillä jne. muokataan kunkin ajan lapsista omanlaisiaan. Ihmisten tavat, talouselämä, kauppa ja teollisuuskin seuraavat aikaansa ja pyrkivät olemaan muodikkaasti ajassa mukana.

Tavat seyraavat meitä olimmepa Hangossa tai Utsjoella. Kukin aalto pyyhkäisee läpi Suomen, vaikka on saanut alkunsa vaikka Saksasta tai niinkin kaukaa kuin USA:sta.

Meidän kivijalkamyymälämme olivat aikansa lapsia. Kerrostalot halusivat alakertaansa elintarvikemyymälän, maksamaan kiinteistöjensä menoja.

Kaupat siirtyivät taajamien ulkopuolelle ja kasvoivat hyper-, super- yms. marketeiksi ja saivat kylkeensä syntyneestä asiakasvirrasta kiinnostuneita seuralaisia. Kehitykseltä ei vältytty missään päin Suomea.

Tiiriöitä on joka kaupungissa, eikä niitä ilman mikään kaupunki uskaltanut jäädä.

Teollisuuden puolella pieniä teollisuushalleja pystytettiin, kun ne olivat muotia. Kunnat haalivat valmistajia ja rakensivat niille halleja houkuttimiksi. Kilpailu yrityksistä oli kova. Nyt harrastetaan teollisuusalueita, moreeneita.

Kaupan puolella pienet kaupat alkoivat kärsiä, ihmisten mielenkiinnon siirryttyä marketteihin tai uuteen muoti-ilmiöön, kauppakeskuksiin, goodmaneihin.

Kauppa koki samalla murroksen. Pienetkin muotia myyvät yritykset palasivat kuvaan ja saivat suurten edun ja toiminnalleen näkyvyyttä osana isompaa. Tosin nuo muotiliikkeet ovat ketjujen hallinnoimia ja omistamia, mahdollisesti kansainvälisiä. Niissä ei ole paikallisuutta ja voiko nykyisin ollakaan.

Varsinkin kaupungit yrittävät hyötyä houkuttelemalla uudentyyppisiä investointeja ja niihin uudentyyppistä tarjontaa.

Kysymys on elinvoimaisuudesta, asukasluvusta, verotuloista ja ennen kaikkea päättäjien kykyjen ilmaisusta, mutta myös matkimisesta: kun muillakin on. Omaperäisyys vaatii omaperäisiä tekoja, ei pelkkiä puheita omaperäisyydestä.

Murrosten syklit ovat aina vain nopeutumassa. Näissä asetelmissa ratkaisevaa on pääomien riittävyys aina vain suurempiin yksiköihin.

Pienillä kaupungeilla on täysi työ pärjätä mukana suurten puristuksessa. Vetovoimaisuus on päivän sana ja on ollut jo pitkään, vaikka sitä termiä ei vielä aiemmin tunnettukaan.

Pienillä pääomilla tulee olla omaperäinen, tai junat eivät pysähdykään paikkakunnalla, vaikka radan varressa ollaan.

Onko Hämeenlinnan Goodman vetovoimainen, vai onko se sisäulkoilukeskus, jonka päällimmäinen ja menestyksekkäin tehtävä on tarjoilla kahvilapalveluja liikunnan harrastajille?

Goodmanin sisäarkkitehtuuri on mielenkiintoa ylläpitävä. Sen polveilu yllättää liikkujan jatkuvasti, mutta onko se myyvä? Juuri se on ratkaisevaa yrityksille.

Sellainen tosiasiaseikka pitäisi ottaa huomioon kehitysarvioita tehdessä, ettei tarjonta voi kasvaa kovinkaan paljon edellä ostovoiman kehitystä, tai käy niin kuin Hämeenlinnassa, että jokin alue tyhjenee.

Eero Heikkinen

Hauho