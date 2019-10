Mielipide: Apu tuli tarpeeseen Tulunin tulvien uhreille

Kesäkuun 30. päivä yllätti suurtulva kaikki Ija-joen läheisyydessä asuvat noin 250 kilometrin pituisella alueella, itäisessä Siperiassa Irkutskin läänissä Tulunin alueella.

Suurimmat vahingot tapahtuivat Tulunin kaupungissa, jonka läpi iso joki virtaa.

Edellinen pienehkö tulva oli ollut 1970-luvulla, ja ihmiset olivat tuudittautuneet siihen uskoon, ettei mitään isompia vesimääriä tule, ja asutus oli tullut lähemmäksi joen rantoja.

Pientä tulvaa kuitenkin odotettiin ja siitä tiedotettiin, että seitsemän metrin suojavallit riittävät.

Ihmiset tulivat katselemaan veden virtausta, joka yhtäkkiä muuttui suureksi tragediaksi.

Vesi alkoi nousta, ihmiset eivät uskoneet vaaraan, eivätkä siihen, että nyt oli pelastauduttava, heitä jouduttiin jopa suostuttelemaan, kunnes 14,5 metrin hyökyaalto syöksyi illalla tuhoten kaiken edessään. Ihmiset eivät olleet valmistautuneet, siksi paljon eläimiä kuoli, mm. yhdeltä karjatilalliselta 300 lehmää.

Pelastustoimenpiteet aloitettiin illan pimeydessä. Venäjän hätätilaministeriön (MZS) erikoisjoukot pelastivat ihmisiä vedestä veneillä ja helikoptereilla, kuunnellen avunhuutoja yön pimeydessä. Näillä pelastajilla on käytössään raskasta raivauskalustoa, jota on käytetty tähän asti.

Kuukauden päästä tuli uusi 11 metrin tulva, kun tulivat uudet sateet. Kukaan ei ole pystynyt selvittämään, miten pelkistä sateista ja sulamisvesistä voi tulla niin paljon vettä. Lisäksi maanalaisista vesilähteistä tuli vettä sellaisillekin paikoille, jonne joen vesi ei tullut.

Säästyneitä peltojakaan ei ole päästy kaikkialla puimaan, koska maa ei kestä puimureita.

Taloja kastui tai tuhoutui 4 000. Vedet ylsivät sähkötolppien lankojen ja lähes katulamppujen tasolle.

Presidentti Vladimir Putin on käynyt alueella useamman kerran ja vauhdittanut avun tulemista. Valtio on korvannut Ihmisille kodin ja eläinten menetyksiä, niin että he voivat ostaa mistä tahansa Venäjältä samanlaisen talon.

Kolmen päivän ajan jaoimme avustuksia rahaa, villasukkia, talvikäsineitä ja vähän lääkkeitä.

Alueen sosiaalijohtaja ja kylien johtajat olivat mukanamme ja he tunsivat kaikkein eniten apua tarvitsevat.

Talot olivat useimmiten tyhjiä, talojen alla vettä, irtaimisto oli tuhoutunut, jäljelle jääneitä yritettiin kuivata vielä ulkona. Koska puutarhat tuhoutuivat ja osa pelloista, ruokaan tarvitaan rahaa.

Meidän seurakuntamme Irkutskissa täytti huhtikuussa 20 vuotta, ja olemme työskennelleet tuhoalueella vuosia.

Meillä oli 25. syyskuuta ehtoollisen vietto Punainen lokakuu -kylässä. Yksi isoäiti kertoi heränneensä aamulla, ja talossa oli vyötäröön asti vettä. Hänet tultiin pelastamaan veneellä. Ihmiset ovat osoittaneet urheutta.

Ystävämme aluejohtaja Mihail Ivanovits Gillebrand sanoi: ”Meillä ei ole ollut kesää ollenkaan.”

Haluan välittää apua saaneiden kiitoksen kaikille täällä lahjoittaneille. Ennen joulua käymme vielä jakamassa loput avustuksista.

Yrjö Niemi

Hämeenlinna

Hämeen Sanomien mielipidepalstalla julkaistiin 4. heinäkuuta 2019 kirjoittajan vetoomus Tulunin tulvien uhrien auttamiseksi.