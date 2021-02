Mielipide: Areena sopisi Hämeenlinnassa moottoritien päälle

Jaakko Valpon kirjoitus tällä sivulla osui asian ytimeen Hämeenlinnan keskustan nykytilasta ja siihen johtaneista päätöksistä. Kaupungin kokonaisuuden ja toimivuuden kannalta on päättäjiltä kadonnut metsä puilta. Palvelupisteiden hajasijoittelu, ripottelu pitkin kaupunkia on estänyt elävän keskustan syntymisen. Olisiko nyt viimeisiä hetkiä nähdä tulevaisuus kokonaisuutena, eikä vain yksittäisinä projekteina, rakennus sinne ja toinen tänne. Areenan paikasta on monenlaisia…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.