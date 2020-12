Mielipide: Assin apteekki on sairaala-apteekki – Asiakasapteekkikin olisi hyvä saada

Leo Roivainen kiinnitti huomiota (HäSa 3.12.) Ahveniston tulevan keskussairaalan eli Assin apteekin syrjäiseen sijaintiin ja toivoi apteekin sijoittumista lähemmäksi parkkitiloja ja asiakkaiden kulkureittejä.

Asemapiirroksessa (HäSa 30.11.) oikealla näkyvä rakennus on kuitenkin sairaala-apteekki, joka toimittaa ja valmistaa lääkkeet ainoastaan sairaalan osastoille ja erikseen tietyille potilasryhmille, jotka saavat lääkkeet sairaalan kautta.

Sairaala-apteekin rakentaminen on osa urakkaa ja kustannukset sisältyvät Assin budjettiin. Logistiikka sairaalan sisäisiin lääketoimituksiin toimii erinomaisesti suunnitellulla sijainnilla.

Toiveissamme on apteekki kaupan yhteyteen

Roivainen on täysin oikeassa siinä, että Assin yhteyteen olisi hyvä saada myös asiakasapteekki. Toiveissamme on, että Assin välittömään läheisyyteen rakennettavaan liikerakennukseen tulisi myös asiakasapteekki K-Supermarketin ja ravintolan lisäksi.

Päätös apteekin tai sivuapteekinkin perustamisesta kuuluu lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle, joka myöntää apteekkiluvat.

Samassa lehdessä Taisto Talvensaari argumentoi jälleen kerran, ettei aiempaa pienemmästä keskussairaalan toiminnallisesta tilasta voisi saada irti yhtä suurta tehoa kuin aikaisemmin. Talvensaarelle on asiaa yritetty avata ja perustella asiaa jo lukuisia kertoja aiemminkin sairaalan nykyisten lääkärien puolesta.

Toiminnot ovat kehittyneet huimaavasti

Erikoissairaanhoito on kehittynyt vuosikymmenten kuluessa, aivan kuten kaikki muutkin yhteiskunnan toiminnot. Jos ei olisi, niin meillä olisi edelleen myös huoneen kokoiset tietokoneet, joissa on taskulaskimen teho tai kaksin käsin raahattavat kännykät pelkällä soittamistoiminnolla. Esimerkiksi edellä mainittujen laitteiden kehitys on ollut huimaa ja vaatinut monen asian uudelleen miettimistä.

Uusia ajatuksia on tarvittu myös Assin suunnittelussa, jotta tilatehokkuus ja tukitoiminnot on saatu optimoitua ja tuottamaan tarvittavat palvelut.

Olemme juuri nähneet etätyöskentelyn lopullisen läpimurron globaalissa mittakaavassa ja tilasäästöä on saatu aikaan muun muassa toimistotilojen vähentämisellä.

Toiminnallisissa tiloissa on kuitenkin huomioitu nykyinen toiminta ja sen kasvu väestön ikääntyessä. Talvensaaren vertausta käyttäen: sydämen vasemman kammion koko on ennallaan ja verisuonisto on avoinna ja joustavampi, jolloin pumppausvoima riittää varmasti.

Allianssimallissa riskit jaetaan kumppaneiden kanssa

Aiemmin tekstaripalstalla (HäSa 26.11.) myös nimimerkit J Rengosta ja Reipan pohtivat Assin budjettia ja sen riittävyyttä. Assin toteutusmallina on allianssimalli, jossa riskit ja onnistumiset jaetaan kumppanien kanssa.

Osapuolet vastaavat riskeistä suhteella 50/50, eli jos hanke ylittäisi tavoitekustannuksen, niin puolet ylityksestä on kumppaneiden vastuulla.

Tämä on osoittautunut vahvaksi ajuriksi allianssihankkeissa, jotka ovat Suomessa ja maailmalla pysyneet erittäin hyvin tavoitekustannuksessa.

On kuitenkin hyvä tunnistaa, että riski tavoitekustannuksen ylityksellä on aina, mutta se on riski myös rakennusyritykselle ja tässä urakkamallissa huomattavasti pienempi kuin perinteisemmissä malleissa – sen jälkeen, kun tavoitekustannus on saatu neuvoteltua.

Paula Turunen

projektiylilääkäri

Petrus Kukkonen

projektijohtaja

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri