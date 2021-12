Mielipide Iittalasta: Asun ihan vieressä, ja skeittipuisto on loistava hanke! – Hyvä harrastus on juuri sitä mitä tarvitaan

On kerrassaan hienoa, että iittalaisille lapsille ja nuorille on suunnitteilla huolella toteutettu skeittipuisto! Todellinen valon pilkahdus muutenkin iloisessa nosteessa olevalle Iittalalle! Mutta nimby, not in my backyard.

Nimbyä esiintyy, kun asukkaat alkavat vastustaa kotiensa lähistölle suunniteltavia rakennus- tai palveluhankkeita, joiden uskotaan lisäävän häiriökäyttäytymistä alueella.

Häiriökäyttäytyjiksi oletetaan henkilöitä, joita ei tunneta, ja silti heihin suhtaudutaan ennakkoluuloisesti. Tyypillinen esimerkki on nähty taannoin Iittalassakin, kun entisen terveysaseman tiloihin tiedettiin tulevan päihdeongelmaisten lasten ja nuorten lastensuojeluyksikkö.

Iittalan nimby ei mahdu totuttuihin rajoihin

Iittalassa nimbyn käsite ei mahdu totuttuihin rajoihin. Tästä kertoi Hämeen Sanomat 26.11.2021 jutussaan ”Skeittipuiston paikkaa vastustetaan”. Jutun mukaan iittalalaisten nimby-aikuisten aktivismi kohdistuu iittalalaisiin lapsiin ja nuoriin! Pelkään pahoin, että tässä tapauksessa nimbyily on saavuttanut maksiminsa.

Asun itse suunnitellun skeittipuiston sijainnin vieressä. Skeittipuistohanke on loistava.

Kunnollinen harrastusmahdollisuus tarjoaa kaikkea sitä, mitä vanhemmat yleensä jälkikasvulleen toivovat. Tiedetään, missä lapset ja nuoret ovat ja mitä tekevät. Heillä on harrastus, joka tukee monin tavoin hyvää kasvatusta.

Se on urheilua, olympialaji!

Skeittaavat nuoret urheilevat (se on urheilua, olympialaji!) ja he ovat ystävien seurassa (Seela Sella kehotti juuri kaikkia pyrkimään elämässään siihen, että jokaisella olisi ainakin kolme ystävää).

He saavat toisiltaan tukea ja he oppivat. He hengästyvät. Heidän suotuisasti kehittyvä itsetuntonsa saa kaikkea sellaista kasvupohjaa, joiden tarjoamisessa me vanhemmat emme läheskään aina onnistu niin hyvin kuin haluaisimme.

Pitää huolestua, jos ei lähde älämölöä

Nimbyaktivistien perusteet ovat lehtijutun mukaan oletetut meluhaitat, älämölö. Nuoresta, josta ei lähde älämölöä, pitää huolestua. Kun nuoret skeittaavat, kuuntelevat musiikkia ja huutelevat skeittipuistossa, he eivät ole syrjäytymässä huoneissaan kuulokkeet korvilla tai äänen kantaman ulkopuolella jossain, mistä emme tiedä, missä.

En myöskään usko, että he olisivat kodeissaan pelaamassa lautapelejä vanhempiensa kanssa hiukset kammattuina kuunnellen vanhempiensa mielimusiikkia.

Minä todella toivon skeittipuistoa

Minä todella toivon, että nuoret pääsisivät harrastamaan hyvään paikkaan suunniteltuun skeittipuistoon Iittalassa, ja että heidän bluetooth-kaiuttimissaan, jonka heidän vanhempansa ovat heille hankkineet, soi heidän itse valitsemansa musiikki.

Jos skeittipuisto saadaan, aion käydä katsomassa skeittaajia, ja pyytää, että saisin kokeilla itsekin. Olen varma, että minulle ei tulla haistattelemaan veetä, vaan minua kohti laitetaan rullaamaan lauta, ja sanotaan: ”Tossa, kokeile!”

Risto Kökkö

54 vuotta nuori, 30-vuotiaan isä

Iittala

Iittalan yhtenäiskoulun 6B:

Toivomme skeittiparkkia!

Hämeen Sanomissa 26. marraskuuta olleessa lehtijutussa tuotiin esille monia Iittalan skeittiparkkiin liittyviä epäilyksiä.

Epäilykset tulivat hyvin esiin myös torstaina 25. marraskuuta järjestetyssä asukastilaisuudessa, johon mekin pienellä joukolla osallistuimme.

Toivoisimme silti, että seuraavat asiat huomioitaisiin skeittiparkin paikkaa suunniteltaessa:

Mielestämme Iittalaan olisi hyvä saada lisää aktiviteettejä lapsille ja nuorille, sillä täällä on hyvin vähän tekemistä meidän ikäisille. Skeittiparkki olisi hyvä lisä Iittalan harrastusmahdollisuuksiin.

Skeittiparkista on tulossa betonirakenteinen, joten meluhaittaa siitä tulee vain minimaalinen määrä. Niin rumakaan se ei voi olla, että se haittaisi Iittalan ulkonäköä.

Asukastilaisuudessa tuotiin esille ajatus puupuutarhasta, joka rakennettaisiin skeittiparkin ympärille. Se lieventäisi sekä melua että “haittaavaa” ulkonäköä.

Skeittiparkille suunniteltu sijainti on koulun lähettyvillä, joten koululaisilla on riittävän lyhyt ja turvallinen matka parkille vaikkapa koulupäivän jälkeen.

Nuorille ei tule houkutusta hölmöillä tai pilata skeittiparkkia, koska se sijaitsee tarpeeksi lähellä arjen aktiviteettejä ja on täten valvovan silmän alla. Lisäksi uskomme, että skeittiparkin rakentaminen ei houkuta mopoautoilijoita pellolle.

Iittalan skeittiparkki on positiivinen asia, ja toivomme sen toteutuvan mahdollisimman pian!

Iittalan yhtenäiskoulun 6B-luokan oppilaat

(22 allekirjoittajaa)

Lue myös:

Iittalaan rakennetaan skeittipuisto – Sopivan paikan löytämiseen meni aikaa, siksi hanke viivästyi vuodella (21.11.2021)