Mielipide: Evon kansallispuisto on lottovoitto Hämeenlinnalle

Adolf Erik Nordenskiöld kirjoitti vuonna 1880: ”Jos nykyisin maksetaan miljoonia muinaisten mestarien maalauksista tai marmoriveistoksista, niin mitä ollaankaan vuosisadan perästä halukkaat maksamaan isänmaan todellisesta kuvasta, joka näyttää mimmoinen se oli muinoin, kun peltomaa oli vähäalainen, kun vielä oli olemassa viljelemättömiä rantoja ja metsiä, joihin kirves ei ollut koskenut.”

Nordenskiöld jatkaa: ”Tämmöisiä tauluja on vielä useimmissa osissa maata, mutta on ilmeistä, että ne päivä päivältä häviävät. Ja kumminkaan ei tulisi kalliiksi säilyttää jälkimaailmalle sarja tämmöisiä kuvia… jos näin tehdään, ei kulu montaakaan vuotta, ennen kuin nämä puistot ovat Euroopan kuuluisimmat, ja jälkeläisemme tulevat kiitollisina muistelemaan sitä päivää, jolloin puisto perustettiin.”

Metsien suojelussa ollaan Nordenskiöldin ennustamassa tilanteessa

Ympäristöministeriö on tehnyt esityksen Evon kansallispuiston perustamisesta. Metsien suojelussa ollaankin nyt tilanteessa, jonka Nordenskiöld ennusti viisaasti 140 vuotta sitten.

Kestävyysmurros, ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato ovat globaaleja uhkia. Ja näin on myös Suomessa.

Etelä-Suomen kasvullisesta metsämaasta 98 prosenttia on talousmetsää. Vain runsas 2 prosenttia on suojeltu.

Uhanalaisia metsälajeja on 800. Sata lajia on kokonaan hävinnyt.

Evo edustaa Isänmaan kuvaa

Evo, kansallispuistona, tulisi edustamaan juuri Nordenskiöldin maalaamaa Isänmaan kuvaa häviävistä metsistä ja luonnosta, joista nyt ovat vain rippeet jäljellä.

Kansallispuisto on lain mukaan perustettava valtion maalle. Evo on ainoa tällainen laaja valtion omistama metsäalue eteläisimmässä Suomessa, jonne kansallispuisto voidaan vielä perustaa.

Etelä-Suomen maakuntaliittojen laajassa ympäristöstrategiassa jo 2000-luvun taitteessa on todettu Evon-Kelventeen alueen ainutlaatuisuus aluerakenteessa.

Rakenteet ovat jo valmiina

Evo on valmis kansallispuisto, jossa on valmiit rakenteet, reitit, tukikohdat ja jopa EU-rahoituksella toteutettu opastuskeskus. Valtion ei tarvitsisi välittömästi satsata Evon kansallispuistoon juuri mitään. Ja kaiken lisäksi Evo on ollut pitkäaikaisessa tieteellisessä seurannassa. Evolla on laaja yhtenäinen Natura-alue ja se on valtakunnallisesti arvokkaiden luontokohteiden labyrintti.

Evon kansallispuisto tulisi olemaan satsaus tulevaisuuteen niin ekologisesti kuin ekonomisesti.

Hämeenlinnan kaupungilla tuhannen taalan paikka

Hämeenlinnan kaupungilla on nyt tuhannen taalan paikka nousta kahden kansallispuiston kaupungiksi. Ja millä tavoin. Hämeenlinna perusti Suomen ensimmäisen kansallisen kaupunkipuiston ja maailman mittakaavassa toisen.

Nyt Hämeenlinnalle tarjoutuu mahdollisuus olla mukana perustamassa maailman ensimmäistä tiedekansallispuistoa.

Iso mahdollisuus koko talousalueelle

Samalla myös Hämeen maakunnasta tulisi viiden kansallispuiston maakunta. Mikä mahdollisuus koko talousalueelle.

Korona-aika on nostanut kansallispuistojen arvostuksen korkealla myös Suomessa. Maailmalla se on ollut sitä jo pitkään. Tätä tilaisuutta ei kannata missata lyhytnäköisellä politikoinnilla eikä omien reviirien puolustamisella.

Yhteistyöllä ja yhteisin ponnistuksin Evolle saadaan toteutettua kansallispuisto, jota jälkeläisemme tulisivat arvostetun tutkimusmatkailijan sanoin kiitollisina muistelemaan.

Hannu Raittinen

Hämeen liiton aluesuunnittelupäällikkö, eläkkeellä

puheenjohtaja

Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri

