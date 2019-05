Mielipide: Haloo Suomi, EU ja Eurooppa – afrikkalaiset ovat tulossa!

Lomareissulla Espanjan Andalusiassa hotellin ilmoitustaulun mainos kertoo, että on mahdollisuus mennä tutustumaan basaariin Marokossa, Afrikan pohjoisimmassa kolkassa.

Okei, sinne mennään. Pienellä laivalla Gibraltarin salmen yli parissa tunnissa. Monenkirjava kansainvälinen turistiporukka juo laivassa olutta ja muuta taikajuomaa. Taikuutta pian tarvitaankin.

Kun turistibussi vie eurooppalaiset ja amerikkalaiset turistit laivarannasta n. 100 km:n päässä olevaan maailman likaisimpaan basaariin, kaikkien matkalaisten on pakko hieraista silmiään: maisemassa ei näy mitään. Ei mitään muuta kuin ruskeahiekkaista aavikkoa.

On toki tönöjä, ei taloja vaan tönöjä… Tönö tuossa, toinen kauempana. Ei autoja, ei polkupyöriä. Muutamia ihmisiä nähdään -mustia miehiä hoipperehtii aavikon keskellä.

Engelsmanni-turisti mutisee vieressä: ei olisi pitänyt lähteä, kun täällä ei ole mitään.

Turistibussi huojuu kaatumisen partaalla huonolla ja kuoppaisella tiellä. Oikeastaan “tie” on pikemminkin vitsi – tietä ei nimittäin oikeastaan ole, on vain omituinen kulku-ura.

Köyhyys ja kurjuus tulevat vastaan karmealla tavalla. Turistit ihmettelevät, miten niin masentavalla alueella voidaan asua ja elää. Kun missään ei ole kerta kaikkiaan mitään.

Olen käynyt Afrikan Marokossa myöhemminkin, tunnetussa turistikaupungissa, mutta sama juttu tulee aina vastaan. Paikalliset ihmiset kauppaavat tupakkaa ja huumeita. Kaikkea saa halvalla. Halvalla siellä myydään mitä vaan, ihmisiäkin. Jostain on pakko saada rahaa.

Afrikkalaisten rahat ovat vähissä koko Afrikan suurella mantereella. Monissa valtioissa on vaikea saada tärkeitä lääkkeitä. Sairaanhoitajia on vähän, lääkäreitä vielä vähemmän. Rautateillä junat pysähtelevät, vetureita on hankala korjata jatkuvassa rahapulassa.

Afrikan yli miljardinen väestö kasvaa köyhyyden keskellä todella nopeasti. Tämän hetkisten mediatietojen mukaan kaikissa Afrikan valtioissa on alle 25-vuotiaita työttömiä niin paljon, että sitä ei oikeastaan uskalla kuiskatakaan. No kuiskataan kuitenkin: työttömiä on melkein laskemattomasti, tuhansia ja miljoonia.

Tilanne on monin paikoin niin kaoottinen, että nykyinen muuttobuumi on muuttumassa jätti-invaasioksi.

Lähtijöiden suunta siellä on Eurooppa. Eteläiseen Eurooppaan he yrittävät Välimeren yli ja heti sen jälkeen Ranskaan, Saksaan, Britanniaan, Puolaan, Skandinaviaan, Suomeen…

Joka paikassa on jupina ja murina vastassa. Vihamielisyyttä ei edes salailla.

Juuri käytyjen eurovaalien jälkeen kaiken maailman dosenttien ja populistien on syytä tajuta, että afrikkalaiset eivät pian enää kysele, saavatko he tulla.

He tulevat, kun on pakko tulla ja jonnekin mennä. Nälkä ja muu hätä on heidän pätevä neuvonantajansa.

Selvää on, että n. 10–20 vuoden aikana maailmanjärjestys muuttuu merkittävästi. Siihen kuuluvat tietysti liikahdukset Kiinassa ja Intiassa.

Asennemuutosta tarvitaan, Suomessakin. Eikä siinä asiassa ole aikaa viivytellä.

Ahti Hietanen

Hämeenlinna