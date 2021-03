Mielipide: Hämeenlinna jääliikunnan kotikaupungiksi

Talvi on ollut koronasta huolimatta ulkoliikunnan ja sen vahvana osa-alueena jääliikunnan osalta hieno!

Jääliikunnan ja jääurheilun suosio on osa hämeenlinnalaista ja kansallista perinnettä. Jääliikunnalla ja -urheilulla tarkoitan tässä niin luistelua monissa eri lajimuodoissaan, kuin jääpalloa ja erityisesti Hämeenlinnan vahvaa lajia jääkiekkoa.

Lapset ja lapsiperheet, vaan myös muut hämeenlinnalaiset ikäryhmät nuorista varttuneempiin ovat pyrkineet hyödyntämään ulkona tapahtuvan jääliikunnan paikallisia mahdollisuuksia.

Monet jääliikuntaan motivoituneet ja suuntautuneet yksilöt ja perheet ovat joutuneet toteamaan, että luistelukelpoista ja turvallista luonnonjäätä on kaupungissamme talvella käytettäväksi vain hyvin rajatusti.

Miksi emme todella panostaisi jääliikuntaan?

Kysynkin, miksi emme Hämeenlinnassa todella panostaisi jääliikuntaan? Voisimmeko kaupungissamme tuottaa tänne, esimerkiksi Pullerille, ympärivuotiseen tai lähes ympärivuotiseen käyttöön suunnitellun ulkojään kentän tai ”areenan”?

Kenttä olisi riittävän suuri usealle jääliikunnan ja jääurheilun lajille. Kuntoluistelijat voisivat käyttää tätä kenttää säännöllisesti. Samoin taitoluistelijat.

Kenttä olisi ainakin osaksi vapaassa käytössä

Edelleen kenttä mahdollistaisi lasten ja nuorten niin kutsutun pipolätkän, siis seuratoimintaan vielä kiinnittymättömän jääkiekon harrastuksen. Lisäksi kenttä tai osa kenttää olisi jatkuvasti kaikkien kuntalaisten vapaassa käytössä. Samalla kaupungin päiväkodit ja koulut voisivat päivittäin hyödyntää kenttää omassa kasvatuksen ja opetuksen vastuullisessa työssään.

Lisäjäätä todella tarvitaan

Voisiko kaupunki myös kustannusten kattamisen näkökulmasta myydä kaupungin jääurheilun eri seuroille kentältä ”lisäjäätä”, jota seurat todella hallijään lisäksi käyttöönsä tarvitsisivat!

Tällä tavoin kaupunki voisi mielestäni vahvistaa liikuntaharrastusta ja seuratoimintaa varsin merkittävästi.

Maksaisi itsensä takaisin

Ulkojään areena tai kenttä olisi mahdollista tehdä kustannus-hyöty -näkökulmasta edullisesti ja tuottavasti. Kenttä maksaisi itseään takaisin, terveyden ja hyvinvoinnin, ja samalla kaupungin vetovoimaisuuden lisäämisen perusteilla.

Kun kentän tapahtumapuitetta vielä dekoreerattaiisin Hämeenlinnan torin hienon pienen luistelukentän tyyliin ja vaikkapa Sibelius-fantasian ja Apparan valoshow siihen mukaan mallintaen, kentästä tulisi muusta maasta katsoen tavoiteltava osallistumiskokemus ja nähtävyys.

Katsooko Hämeenlinna siis, että jääliikuntaa on syytä arvostaa? Lasten ja nuorten liikunnan harrastukseen motivoimisen saralla olen jääliikunnan ja -urheilun ammattilaisilta saanut opiksi seuraavan, mielestäni osuvan näkemyksen: ”Luistelutaito on samalla tavoin tärkeä ja kansallinen taito kuin on hiihtotaito!”.

Jari Nurmi

isä, psykologi, toiminnanjohtaja

Zapway perhe- ja nuorisoliikunta ry

Hämeenlinna

Lue myös: Tekojääradan rakentaminen olisi miljoonainvestointi (10.1.2021)

Tekojäärata olisi järkevää rakentaa (mielipide, 18.1.2021)

Hämeenlinna tarvitsee ison tekojään (mielipide, 31.12.2020)