Mielipide: Hämeenlinna tarvitsee johtajan ilman poliittista peliä

Kuntavaaliehdokas Kimmo Kautio (ps.) vaati lisäaikaa kaupunginjohtajan valintaan (HäSa 17.3.). Vaatimuksen taustalla lienee kirjoittajan haave poliittisten voimasuhteiden muuttumisesta kuntavaalien seurauksena.

Valtuusto myönsi 8.2.2021 kaupunginjohtaja Kenakkalalle eron kaupunginjohtajan virasta 1.9.2021. Valtuuston päätösten johdosta kaupunginhallitus käsitteli 22.2.2021 uuden kaupunginjohtajan rekrytointiprosessia ja aikataulua.

Hallitus päätyi yksimielisesti esittämään valtuustolle, että kaupunkiin valitaan kaupunginjohtaja toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen, haku aloitetaan 6.4. ja uusi johtaja valitaan virkaan valtuuston kokouksessa 7. kesäkuuta.

Hallitus ei esityksessään ottanut kantaa, onko tuolloin kokoontuva valtuusto nykyinen vai uusi. Sillä ei kaupunginjohtajan valinnan kannalta ole merkitystä. Aikataulu on järkevä ja perusteltu. Päätöksentekoa ei tule kytkeä kuntavaaleihin eikä poliittisiin voimasuhteisiin.

Nykyinen valtuusto vielä pitkään toimivaltainen

Nykyinen valtuusto on toimivaltainen tekemään päätöksiä siihen saakka, kunnes uusi valtuusto on valittu, järjestäytynyt ja aloittanut työnsä. Uusi valtuusto aloittanee työskentelynsä aikaisintaan elokuussa – pandemiatilanteesta riippuen kuntavaalien siirtyessä vielä toistamiseen, vasta loppuvuodesta.

Kaupunki tarvitsee johtajan. Kaupunginjohtajan valinta ei tällä erää saa olla poliittinen. Kaupunkiin ei olla valitsemassa poliittista pormestaria vaan virkavastuulla toimiva ammattijohtaja.

Virkaan tulee valita paras hakijoista. Nykyisellä valtuustolla on osaamista ja näkemystä tehdä hyvä valinta – uskallan väittää, että uudella valtuustolla ei ainakaan ole istuvaa valtuustoa painavampaa osaamista tai näkyä asiaan, ensimmäisessä tai toisessa kokouksessaan.

Uusi johtava on saatava suunnitellusti virkaansa

Valintaprosessi on aloitettava suunnitellusti ja valintapäätös tehtävä niin, että uusi johtaja saadaan hoitamaan virkaa suunnitellusti, mahdollisimman pian nykyisen kaupunginjohtajan jäätyä pois työstään. Käytännössä uusi johtaja aloittaa virassa aikaisintaan 2 kuukauden, todennäköisemmin 4-6 kuukauden päästä valtuuston valintapäätöksestä.

Tärkein osuus kaupunginjohtajan valintaprosessissa on käsillä nyt, kun päätetään, mitä johtajalta edellytetään, odotetaan, mistä johtajaa etsitään ja miten hakijoiden joukosta löydetään paras mahdollinen.

Lopullinen valinta on lopulta pitkälti muodollinen päätös. Hämeenlinnan kokoisessa kaupungissa kaupunginjohtajaa ei pidä valita ”huutoäänestyksellä” valtuustossa, tunteeseen tai poliittiseen valtakirjaan nojaten.

Yhteinen näkemys parhaasta hakijasta on toivottava

On toivottavaa, että valintaprosessiin tiivisti osallistuvilla päättäjillä on ennen valtuuston lopullista päätöstä näky ja yhteinen käsitys siitä, kuka hakijoista on paras johtaja kaupungillemme. Vaikka valtuusto lopullisen päätöksen tekee, tekee se päätöksen esittelystä. Ja tuon esityksen tekijöillä on todellisuudessa suuri vastuu ja valta asiassa. Ja sitä valtaa ja vastuuta käytetään nyt.

Kaupungin päätöksenteon tulee olla kaupunginjohtajavalinnassakin ennustettavaa ja tehtyihin päätöksiin ja linjauksiin tulee voida luottaa. Päätösten siirtäminen tulevaisuuteen ja ajan pelaaminen harvoin parantaa tilannetta.

Kaupunkilaisten ja kaupungin etu on, että kaupunginjohtajan valintaprosessi etenee suunnitellusti.

Karoliina Frank

kuntavaaliehdokas (kok.)

entinen Lopen kunnanjohtaja

Hämeenlinna

