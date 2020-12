Mielipide: Hämeenlinnan keilahallin sulkeminen tuli puskista

Hämeenlinnan Keilahalli suljettiin. Kuitenkin kaupungissa saa toimia kaksi muuta keilahallia.

Näiden hallien virussuojauksesta en osaa sanoa, kuinka siellä on turvajärjestelyt hoidettu, mutta Hämeenlinnan keilahallin koronantorjuntajärjestelmä on toiminut hyvin kiitos hallihenkilökunnan, joka on huolehtinut käsidesien riittävyydestä sekä maskien käytöstä yleisissä tiloissa.

On surkuhupaisaa todeta näin suuren aktiivisen käyttäjäporukan puolesta, kuinka päätöksiä tehdään ikään kuin arpomalla: Mitkä kohteet suljetaan ja mitkä paikat saavat jatkaa toimintaansa.

Meitä harrastajia on satoja

Meitä keilailun harrastajia on satoja ja mekin äänestämme, joten luulisi päättäjiä kiinnostavan hieman kysellä hallin käyttäjiltä, kuinka hallin toiminta on sujunut tämän pandemian aikana.

Pitäneekö palata vanhaan järjestelmään: Ei palloja Vanajaan, vaan Raatihuoneelle. ”Tai ehkäpä voimme alkaa keilata torin jääradalla.”

Haittoja ei ole arvioitu

Tässä avin taakse vetäytyvässä päätöksessä ei ole arvioitu, mitä haittoja tämä puskasta tullut päätös merkitsee halliyrittäjälle sekä lukuisille keilailijoille, jotka harrastavat liikuntaa ja myöskin kohtaavat kavereitaan yhteisen harrastuksen parissa.

Nämä suojatut kohtaamiset toivat piristystä tähän asti tässä kriisien täyttämässä harmaudessa.

Hallin sulkeminen vaikeutti myöskin Suomen huipulla keilaavien harjoitusmahdollisuuteen.

Eräs suuri ihmetyksen aihe on, kuinkahan tämä pandemia iski suonta juuri Hämeenlinnassa, kun kaikki muut Suomen keilahallit ovat käytössä pieninkin varotoimin.

Helsingin Talin keilahalli toimii ja pelittää. Siellähän sitä pitäisi olla varpaisillaan, mikäli tiedotteisiin koronan vaikutuksesta Helsingin seudulla on uskominen.

Ymmärrämme taudin vakavuuden

Me keilaajat ymmärrämme tautitilanteen vakavuuden ja päätöksentekijöiden huolen terveystilanteen hallinnasta, mutta Hämeenlinnan keilahallin käyttäjien asettaminen eri asemaan muiden alueella toimivien keilahallien kanssa ihmetyttää meitä.

Kannanotossa ovat mukana: Kiila ry:n puheenjohtaja Jorma Kortesalo, Juvel Teamin puheenjohtaja Jussi Hautakoski, ja veteraanikeilailijoiden puheenjohtaja Kari Palonen.

Erkki Mankinen

veteraanikeilaaja