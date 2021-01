Mielipide: Hämeenlinnan keskustan kehityksen pitää olla jatkuvaa – Maakuntakeskus tarvitsee uuden maamerkin

Hämeen Sanomat 50 vuotta sitten on mielenkiintoinen palsta, jossa kerrotaan kehityshankkeista Hämeenlinnassa 1970-luvun alussa: hotelli Aulangon uudisosa valmistui, osuuskaupalle valmistui keskustaan uusi Vouti-hotelli, tavaratalot Centrum ja Sokos avattiin Ykköskortteliin, Raketti Hämeensaareen.

Verrattuna nykyhetkeen kaupungissamme oli melkoista säpinää ja kaikki varmasti hyötyivät piristysruiskeesta. Iso kiitos siitä kuuluu silloisille avarakatseisille päättäjille.

Nykyisin kehitysprojektien vieminen eteenpäin näyttää olevan haastavampaa.

Entinen kaupunginjohtaja Tapani Hellstén valotti oivallisesti (HäSa 25.1.) kaupungin kehitystyön ja kunnallisen päätösprosessin haasteita. Ei ole helppoa ollut Hämeenlinnassa 2000-luvun alussakaan viedä kehityshankkeita eteenpäin.

Saatiin kuitenkin muun muassa moni-ilmeinen Verkatehdas ja Goodman-ostoskeskus sekä uutta asuntokantaa moottoritien katteelle. Myös nämä hankkeet vaativat vahvaa kaupungin osallistumista.

Päättäjiltä tarvitaan samaa sinnikkyyttä

Vastaavaa sinnikkyyttä ja rohkeutta päättäjiltä tarvittaisiin myös nyt. Huonoimmat päätökset ovat sellaisia, kun ei mistään päätetä ja toimintaympäristö surkastuu.

Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys haluaa toiminta-ajatuksensa mukaisesti luoda elinvoimaa ja viihtyisyyttä Hämeenlinnan keskustaan. Pelkistetysti se tarkoittaa lyhyellä aikajänteellä ketterästi toteutettavia tapahtumia sekä uudistuksia torilla ja Reskalla.

Esimerkkeinä ovat olleet muun muassa torielämän aktivointi uusine terasseineen ja kioskikahvilat puistoihin. Tämä tehtiin yhdessä eri kaupungin toimijoiden kanssa. On aika tehdä päätöksiä myös laajemmista kokonaisuuksista.

Keskustavisio käy työkaluksi pitkällä aikajänteellä

Keskustavisio 2035 on pitkällä aikajänteellä hyvä työkalu. Osa hankkeista on mahdollisia 2021–2025, osa asteittain myöhemmin ja osa jää toteutumatta ikiajoiksi. Käytetään nämäkin työkalut Hämeenlinnan hyväksi!

Kaupungissamme on ollut rakennushankkeita, joissa on jääty lähtökuoppiin, muun muassa Eteläranta ja linja-autoaseman alue ja uusi Ykkös- ja Kakkoskortteli. Vastaavasti Suomenkasarmit, Asemanranta, Keinusaari ja jopa Sairionranta ovat esimerkkejä onnistumista.

Hämeensaaren kehittämiseen on reilun 10 vuoden ajan käytetty melkoisesti resursseja. Tuloksia ei ole juurikaan tullut. Uimahalli uudistettu ja Hämeenkaari on purettu. Siinä on kaikki pitkäjänteinen.

Maakuntakeskus tarvitsee uuden maamerkin

Joko areenalla tai ilman on 2020-luvulla oikea hetki päivittää uusi vetovoimainen maamerkki ja julkisivu moottoritien suunnasta yli 90 000 asukkaan maakuntakeskukselle. Tämä on kaikkien etu. Asutaan ja eletään sitten Hämeenlinnassa, vanhoissa liitoskunnissa tai vaikkapa Hattulassa tai Janakkalassa.

Suuri toiveemme on, että kehitämme yhdessä arvokasta kaupunkiamme entistä vireämmäksi, viihtyisämmäksi ja elinvoimaisemmaksi samalla ymmärtäen investorien (mm. Keva) ansaintalogiikka.

Jaakko Lindén

puheenjohtaja

Risto Pekola

kiinteistö- ja liikennetiimin puheenjohtaja

Jani Aaltonen

kaupallisen tiimin puheenjohtaja

Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys

