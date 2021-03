Mielipide: Hämeenlinnan matkailu kasvuun ilman budjettia?

Hämeenlinnaan valtuustossa on päätetty jo vuosia sitten tulla top5-matkailukaupungiksi Suomessa. Se on realistinen ja hyvä tavoite, mutta mitä sen eteen on tehty ja millä budjetilla?

Ei juuri mitään.

Esimerkiksi naapurikaupungillamme Lahdella on oma matkailuorganisaationsa, jonka käytössä oleva vuosibudjetti on neljä euroa asukasta kohden, eli yhteensä lähes puoli miljoonaa euroa. Lahden kaupungin brändimainonta näkyykin vahvasti netissä ja somessa ja välillä jopa Helsingin katukuvassa.

Ei myöskään ole mikään sattuma, että Porvoo ja Naantali ovat saaneet vahvan matkailukaupungin maineen. Ne ovat tehneet töitä maineensa rakentamiseksi jo vuosikausia.

Tarjonnasta ei jää kiinni

Hämeenlinnan tavoite ei jää kiinni ainakaan matkailutarjonnasta. Meillä on Aulangon luonto ja kylpylä, seikkailupuistoja, laaja valikoima hotelleja, kolme laadukasta täysmittaista golfkenttää, festivaaleja, lastentapahtumia, jättikonsertteja, Palanderin talo, Sibelius-teemaa, museoita, monipuolisia kahviloita ja ravintoloita, Verkatehdas ja konferenssit, jääkiekkoa, salibandyä, lentopalloa, Ahveniston moottorirata ja tietenkin itse historiallinen Hämeen linna.

Millä muulla suomalaisella kaupungilla on tarjota vastaava matkailutarjonta kuin meillä? Lisäksi sijaintimme Helsingin ja Tampereen talousalueiden välissä on täydellinen.

Voisimmekin ottaa reilusti mallia Lahden ammattimaisesta matkailun markkinoinnista. Hämeenlinnassa on lähes 68 000 asukasta, joten neljä euroa per asukas -mallin mukaisesti saisimme kasaan noin 270 000 euron markkinointibudjetin. Tällainen budjetti riittäisi oikein kohdennettuna jo hyvään näkyvyyteen eri kanavissa.

Jos ei tee mitään, ei saa mitään

Matkailun panos–tuottosuhde on erinomainen verrattuna moniin muihin julkisiin hankkeisiin. Matkailun avulla saadaan lisää euroja, alan työpaikkoja, hyötyä kaupungin imagolle, muuttohalukkuutta, yritysinvestointeja ja tietenkin kaivattuja verotuloja kaupungille. 270 000 euron markkinointibudjetti maksaisi itsensä takaisin varmasti ja moninkertaisesti.

Hämeenlinnalaiset matkailualan yritykset tekevät kyllä omaa erinomaista markkinointiaan jatkuvasti. Kaupungin oman markkinoinnin roolina olisikin täydentää ja vahvistaa viestiä.

Nyt jos koskaan Hämeenlinnan pitää ottaa oma siivunsa koronan aikaansaamasta kotimaan matkailun kasvusta.

Jos ei tee mitään, ei saa mitään. Top5-matkailukaupungiksi haluaa Suomessa moni muukin.

Mika Walkamo

Hämeen Yrittäjät ry:n varapuheenjohtaja

Kuntavaaliehdokas (kok)

Hämeenlinna