Mielipide: Hämeenlinnan tärkeä menestystekijä jää ohueksi kaupunkistrategiassa – Missä työ, työpaikat, menestyvät ja kasvavat yritykset, osaava työvoima?

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto käsitteli 21. maaliskuuta kokouksessaan uutta strategialuonnosta, johon useilla tahoilla on mahdollisuus ottaa kantaa ennen kesäkuun ratkaisevaa kokousta.

Mistä strategiassa ja strategiatyössä on kyse?

Strategia on johtamisen väline, jolla teot saadaan loogisesti palvelemaan asetetun vision toteutumista. Strategia on tapa luoda rationaalinen kuva, miten organisaatio menestyy muuttuvassa maailmassa. Strategiatyö on kilpailua avautuvien mahdollisuuksien osuuksista. Strategia on 20 % tavoitteita ja 80 % keinoja.

Visio, tavoitteet ja vaikuttavuusmittarit

Hämeenlinnassa on valittu toimintamalli kaupunkistrategian ja sen valmistelun suhteen siten, että strategia sisältää menestyvän Hämeenlinnan vision ja siinä asetetaan valtuustokauden tavoitteet lautakunnille ja konsernipalveluille, tarkennetaan niitä ja määritellään vaikuttavuusmittarit.

Valtuustokauden aikana toimenpideohjelmilla sitten pyritään asetetut tavoitteet saavuttamaan. Vision toteutumista on lisäksi tarkoitus viedä eteenpäin kolmella toimintaohjelmalla eli Lapsiystävällinen Hämeenlinna, Hiilineutraali Hämeenlinna sekä Matkailun ja tapahtumien tiekartta.

Eli hitusen kärjistäen: se strategia tästä nyt puoliksi puuttuu. Mikä on kaikkein oleellisinta tulevan menestyksen kannalta, se 80 prosentin osuus eli keinot? Saattaa jäädä kuva, että tämä on lähinnä toiveiden tynnyri?

Puhutaan niin sanotusta ketterästä strategiasta

Tietyllä tavalla tässä valinnassa on ideaa ja perustelua. Entistä enemmän nykyisin puhutaan niin sanotusta ketterästä strategiasta, jossa perinteisen strategiaprosessin vaiheet häviävät ja kyse on jatkuvasta tulevaisuuteen tähtäävästä toiminnassa.

Tämä on sinänsä loogista jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa lisäksi hyvinkin merkittävät muutokset voivat olla hyvin vaikeasti ennakoitavissa. Neljäksi vuodeksi on vaikea naulata asioita. Tehdään asioita ”matkan varrella” asetetut tavoitteet mielessä.

Mutta, vaikka kaupunkistrategiassa ei sitä 80 prosenttia keinoja olisikaan, niin tulevan toiminnan strateginen lähtökohta sieltä pitää löytyä. Mitkä asiat ovat muuttuvassa toimintaympäristössä menestyksen kannalta kaikkein olennaisimpia?

Miten Hämeenlinnan menestystä rakennetaan?

Miten Hämeenlinnan kaupunki erottuu muista? Mitkä ovat sen todelliset strategiset vahvuudet, joille menestystä rakennetaan? Elinkeinoelämän kivijalat?

Mitkä ovat oleelliset toimintaympäristömuutokset ja juuri ne mahdollisuudet, joita vahvuutemme huomioiden voimme hyödyntää parhaiten? Miten tämä kaikki linkittyy kohderyhmiin? Mihin kohderyhmiin erityisesti meidän kannattaa tässä tilanteessa vahvuudet, muutokset, erottumismahdollisuudet huomioiden panostaa?

Yhteen isompaan asiaan kiinnittäisin huomioita

Monessa kohtaa nykyisessä luonnoksessa tulisi pysähtyä kysymyksen ääreen: mikä tässä on oleellista? Vastauksista voisi löytyä loput strategiasta operatiivisten toimintaohjelmien pohjaksi.

Yksittäisiin asioihin ja kohtiin voi luonnoksessa tehdä enemmänkin huomioita, mutta yhteen isompaan asiaan kiinnittäisin huomioita.

Kaupungin menestys ja kuntalaisten hyvinvointi on pitkälti kiinni siitä, onko täällä työtä, työpaikkoja, menestyviä, kasvavia yrityksiä, osaavaa työvoimaa (kauppakamarin tutkimuksissa nousee jatkuvasti suurimmaksi toimintaa rajoittavaksi tekijäksi), yleensä yritteliäisyyttä. Tähän nähden aika ohueksi teema jää tämänhetkisessä luonnoksessa

Strategia ja strategiatyö ovat menestyksen lähtökohta. Monestakin syystä se on nyt erityisen tärkeää ja hyvä tehdä kunnolla

Jaakko Valpio

puheenjohtaja

Hämeenlinnan Kansallisseura