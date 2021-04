Mielipide: Hämeenlinnassa tarvitaan tontteja oikeasti rakentajia kiinnostaviin paikkoihin

Hämeenlinnassa myytiin juuri omakotitontteja Vuorentaan Metsäharjun alueelta. Kiinnostusta riitti: 25 tonttia ja 115 hakemusta. Arvonnassa jäi siis moni mahdollinen rakentaja ilman tonttia.

Kiinnostuksen kyseisiin tontteihin ymmärtää, kun katsoo sijaintia ja koulun läheisyyttä. Mistä löytyisi lisää tontteja, jotka todella kiinnostaisi rakentajia?

Hämeenlinnassa on tällä hetkellä vapaana noin 180 omakotitonttia kaupungilla, kantakaupungissa ja pitäjissä. Siis tontteja on, mutta todella kiinnostavista tonteista on pula. Mitä pitäisi tehdä tilanteen korjaamiseksi?

Ainakin alakoulu ja päiväkoti pitäisi olla lähellä

Jos kantakaupungin tontit ovat alueilla, joissa ei ole palveluita valmiina, niin kysyntä on heikompaa, ainakin ala-aste ja päiväkoti pitäisi olla lähialueella.

Olisiko Luolajan koulun lähellä oleva peltoalue sellainen vaihtoehto? Kirkonkulman koulun alapuolella oleva peltoalue Vanaveden näkymin vois myös kiinnostaa rakentajia.

Pitäjissä on isoja tontteja halvalla

Pitäjissä tontteja on myös hyvin tarjolla ja niiden koot on kantakaupunkia isompia, mutta niidenkin kysyntä on aika hiljaista. Neliöhinnat pitäjissä vaihtelevat 3–8 euron välillä.

Rengossa on 15 tonttia hinnoiltaan 3,6–5,5 tuhatta euroa kappaleelta. Neliöhinta on edullinen. Samoin on Hauholla: 20 tonttia hinnoiltaan 5,5–7,7 tuhatta euroa ja Kalvolassa: 11 tonttia hinnoiltaan 8–11 tuhatta euroa. Lammilla on 19 tonttia 5–9 tuhannen euron hintaan. Tuuloksessa on 18 tonttia hinnoiltaan 1,6– 3 tuhatta euroa, eli neliö hinnat ovat todella edulliset.

Kantakaupungin tontit ovat keskimäärin 700–1100 neliön suuruisia. Niiden hinnat ovat 30–40 euroa neliöltä: Siiri 1: 1 tontti, hinta 33 tuhatta euroa. Siiri 2: 41 tonttia, hinta 21–37 tuhatta euroa. Tarvasmäki: 2 tonttia, hinta 27 tuhatta euroa. Äikäälä 48 tonttia, hinta 21–27 tuhatta euroa.

Tarvitaan uusia alueita, jotka oikeasti kiinnostavat

Nyt pitäisi etsiä alueita, jotka oikeasti kiinnostavat rakentajia. Oman talon rakentaminen on useimmille meille elämämme suurin investointi ja se halutaan saada paikkaan joka kiinnostaa, ei minne tahansa metsikköön.

Sitten pitäisi löytää tilaa pienille taloille, joiden tonttien ei tarvitse olla kuin 350–500 neliötä, moni eläkeläinen olisi valmis muuttamaan pienempään taloon, jos sellainen paikka rakentamiselle löytyisi läheltä palveluja.

Jorma Hassinen

kuntavaaliehdokas (sd.)

Hämeenlinna

