Mielipide: Hämpton Games voisi olla Hämeenlinnan uusi suurtapahtuma

Lauantaina ensimmäisen kerran Hämeenlinnassa järjestetty Hämpton Games -pelitapahtuma oli todella upea. Verkatehtaalla pelattiin kahdessa turnauksessa Counter-strike: Global Offensial ja Super Smash Bros Ultimate.

Bunkkerin nuoret yhdessä ohjaajien kanssa ovat viimeiset neljä kuukautta suunnitelleet tapahtumaa. Tapahtuman yhteistyökumppaneina olivat Verkatehdas, seurakunta, kaupunki ja Hamk.

Nuoret ovat saaneet vastuuta suunnittelussa ja järjestelyissä ja se näkyi. Kuulin paljon taustatöistä, joita he ovat tehneet ja hienosti ovat vastuun kantaneet.

Yhdessä Bunkkerin nuoret ja ohjaajat konkreettisesti hoitivat järjestelyitä. Verkatehdas oli aktiivisesti mukana, yhteistyöllä Verkatehtaan tekniikan kanssa saatiin koneet ja laitteet pelivalmiuteen. Koko turnaus striimattiin nettiin.

Nouseva urheilulaji

E-sports on nouseva urheilulaji. Monet ajattelevat, että pelaaminen on leikkiä eikä se ole harrastus. Väärin, on hieno harrastus.

Ammattilaiset maailmalla tienaavat miljoonia, kun pelaamisesta tulee ammatti.

Bunkkerissa nuoret saavat pelata, siellä on ohjaajat sekä valmentajat mukana. On säännöt, joita noudatetaan. Ne nuoret, joita valmennetaan kilpailemaan saavat valmennusta pelaamiseen, mutta myös henkinen valmentaja on mukana. Hänen johdollaan treenataan henkisiä vahvuuksia, joita nuorilta itseltä löytyy.

Suureksi tapahtumaksi tulevaisuudessa?

Oli hienoa päästä seuraamaan tapahtumaa. Tässä on yksi Hämeenlinnan mahdollisuus, joka voidaan nostaa suureksi tapahtumaksi tulevaisuudessa. Nyt on kokemusta, jota voidaan hyödyntää.

Tässä on yksi steppi myös matkailulle: iso turnaus, johon saadaan vierailijoita ympäri Suomea, hotelleihin kävijöitä ja kaupunkia tehdään tunnetuksi ja erityisesti annetaan meidän nuortemme loistaa.

Yhteistyön merkitys nousee tässä erityiseen rooliin. Nuoret ovat meidän yhteisiä, heidän tulevaisuutensa ja hyvinvointinsa on meidän kaikkien yhteinen tavoite.

Haluan erityisesti nimillä kiitää henkilöitä sekä yhteisöjä, jotka ovat olleet tätä kaikkea mahdollistamassa. Seurakunta ja Bunkkeri, kaupungin nuorisopalvelut, kaupunki, Verkatehdas ja Hamk.

Idea tuli mielipidekirjoituksesta

Idea tuli Martti Töttölän Hämeen Sanomissa vuosi sitten julkaistusta yleisönosastokirjoituksesta (HäSa 14.1.2019).

Markku Ihander ja Jarmo Vainio ovat seurakunnan lasten ja nuorten johtokunnassa tuoneet asiaa esille ja olleet neuvottelemassa.

Lasse Saraste yhdessä Bunkkerin ohjaajien ja nuorten kanssa ovat tehneet niin hienoa työtä, että tämä oli mahdollista. Mervi Hiltunen on ollut mukana kaupungin nuorisopalveluista. Verkatehdas on tarjonnut tilaa ja ollut järjestämässä tilaisuutta.

Kiitän myös Hamkia, joka tekee tiivistä yhteistyötä Bunkkerin kanssa sekä sponsoreita ja vapaa-ehtoisia ja erityisesti kaupungin upeita nuoria.

Mia Heinonen

seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan jäsen, sivistys ja hyvinvointilautakunnan jäsen, 2. varavaltuutettu (sd.)

Hämeenlinna