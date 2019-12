Mielipide: Hattulassa terveitä opetustiloja hallinnon vankina

Kuten tiedetään, Parolan yhteiskoulun tiloissa on vakavia sisäilmaongelmia. Joitakin opetustiloja on jo otettu pois käytöstä ja lisää tiloja on menossa käyttökieltoon (sivistyslautakunta 20.11. § 61).

Hyväkuntoisten tilojen käyttöä pyritään tehostamaan ja korvaavia tiloja etsitään mm. Parolan alakoulusta. Samalla on nostettu julkisesti esille myös mahdollisuus lukiotoimintojen siirtämisestä Hämeenlinnaan.

Julkisuudessa ei ole kuitenkaan esitetty sitä tosiasiaa, että myös nykyisten seinien sisältä löytyy edelleen hyödyntämätöntä ja opetuskäyttöön erinomaisesti soveltuvaa tilaa.

Sivistystoimistolle löytyvät tilat muualtakin

Parolan yhteiskoulun rakennuksessa toimii Hattulan kunnan sivistystoimisto. Toimistossa työskentelee 2–3 henkilöä ja heillä on käytössään yhteensä noin 80 neliötä toimistotilaa. Näille toiminnoille olisi helposti löydettävissä kunnan sisältä korvaavat ja järkevämmän kokoiset tilat.

Sivistystoimiston huoneet muuntautuisivat suoraan yhdeksi normaaliksi opetustilaksi ja yhdeksi pienryhmätilaksi. Minkäänlaisia rakenteellisia muutostöitä ei tarvitsisi tehdä ja pulpetit voitaisiin kantaa sisään välittömästi.

Ei ole yksinkertaisempaa tilaratkaisua

Tämän yksinkertaisempia väistötilaratkaisuja ei ole olemassa. Koko ongelmaa se ei tietenkään ratkaisisi, mutta kokonaisuus muodostuu pienistä palasista ja kaikki soveltuvat tilat tulevat tarpeeseen.

Useat Hattulan luottamushenkilöt ovat nostaneet sivistystoimistoasian esille viimeisen vuoden aikana ja päättäjien tahtotila on kirjattu jopa valtuuston kouluhanketta koskevan päätöksen yhteyteen: ”Akuuttia tilantarvetta voidaan osaltaan helpottaa ottamalla koululta sivistystoimiston tilat koulukäyttöön…” (19.6.2019 § 37)

Asiassa ei siis pitäisi olla mitään epäselvää, ja kyseessä tulisi olla täysin normaali valtuuston päätöksen toimeenpano.

Hattulan viranhaltijajohdon näkemys on kuitenkin se, että sanamuoto ”voidaan” ei tarkoita ehdotonta vaatimuksen toteuttamista. Asiasta on kuulemma keskusteltu ja lopputulemana todettu, että sivistystoimiston siirtoa ei tällä hetkellä toteuteta.

Niskurointia valtuuston tahtotilaa vastaan

Niskurointi valtuuston tahtotilaa vastaan on yksi ongelma ja siihen tullaan varmasti vielä myöhemmin palaamaan.

Toinen ja huomattavasti pahempi epäkohta on Hattulan johtavien viranhaltijoiden ulospäin esittämä arvomaailma. Lapset ja nuoret joutuvat kärsimään epäsopivissa tiloissa, koska tärkeämpää on se, että muutamaa sivistystoimen hallintohenkilöä ei siirretä pois nykyisistä – täysin ylimitoitetuista – tiloista.

Mikko Sabel

valtuutettu (sit./vihr.)

Hattula