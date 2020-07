Mielipide: Hävittäjät hankittava suunnitellusti – Arvostelu perustuu tietämättömyyteen

Taloustilanteen yhä kiristyttyä HX-hankkeen arvostelu on jatkunut. On ymmärrettävää, että mittava hävittäjähanke mietityttää.

Hanketta arvostelevat kuitenkin lähinnä he, joilla ei ole riittävää tietotaitoa ottaa kantaa hankkeen sisältöön. Näkemys perustuu useimmiten tunteisiin, sinisilmäisyyteen tai välinpitämättömyyteen.

HX-hankkeen kaltaisista hankkeista ei toivottavasti päätetä tunne- tai gallup-pohjalta. Kyseessä on kriittinen osa Suomen uskottavaa puolustuskykyä, jota ei voi korvata halvemmilla tai vähälukuisemmilla järjestelmillä.

Ei ole varaa valita toiseksi parasta

Suomella ei ole varaa valita toiseksi parasta. Kyse on kokonaisuudesta, jonka suorituskykyarvioinnin keskeisistä kriteereistä ei voi tehdä kompromisseja tai lopputuloksena olisi uskottavan ja ennaltaehkäisevän puolustuskyvyn alasajo sekä turvallisuustilanteen heikkeneminen.

Osa pitää hanketta turhana, ”koska Venäjä joka tapauksessa ampuisi koneet alas” tai koska ”Venäjän hävittäjäylivoima on liian suuri”.

Kannanottojen takana tietämättömyyttä

Ottamatta kantaa tällaisiin luovutusnäkemyksiin, osoittavat ne myös tietämättömyyttä.

On esimerkiksi faktaa, ettei Venäjän kaltainen alueellinen suurvalta ja pinta-alaltaan erittäin suuri maa voi keskittää koko ilmavoimaansa yhdelle pienelle sektorille erityisesti, kun sen pääintressit ovat Kaukasiassa, Kiinan suunnalla sekä Suomesta etelämpänä Natoa vastaan.

Viestintä ollut yllättävänkin avointa

HX-hanketta on kritisoitu myös lobbaus- ja konsultaatiokuvioista. Suosimista ei kuitenkaan ole vahvistettu edes hankkeessa mukana olevien kandidaattien taholta ja vihjailut itsessäänkin ovat osoittautuneet melko hämäriksi.

Hanketta aktiivisesti seuranneena olen kokenut viestinnän koko ajan yllättävänkin avoimeksi.

Samalla kertaa monta tavoitetta

HX-hankkeessa ei hankita lentokoneita kenraalien leikkikaluiksi, vaan tavoitellaan Suomelle useita moderneja kykyjä, kuten tiedustelua sekä strategisen tiedon analyysiä ja välittämistä muille joukoille sekä operaatiokeskuksiin, ilmavalvontaa ja hävittäjätorjuntaa, kykyä vaikuttaa kauas strategisiin kohteisiin ja rintaman taakse sekä tukea muiden yksiköiden operaatioita.

Tällaiseen kokonaisuuteen ei voida vastata vain ilmatorjuntaohjuksia hankkimalla, kuten osa ehdottaa.

Koneita tarvitaan riittävästi

Samalla on muistettava, että koneita tarvitaan riittävä määrä, koska operatiivinen toiminta perustuu neljän hävittäjän parviin, ison maamme kokonaisvaltainen puolustaminen edellyttää kahta operatiivista suuntaa etelästä pohjoiseen, osa koneista on aina huollossa ja myös tappioihin on varauduttava.

Kysymys on ennaltaehkäisystä

Osa kysyy, miksi hankkia miljardiluokan järjestelmä, kun sitä ei koskaan tarvita? Minusta kysymys itsessään sisältää kaikkein oleellisimman vastauksen.

Uskottava ja ennaltaehkäisevä järjestelmä on nimensä mukaisesti osoittanut tehokkuutensa, jos sitä ei tositoimissa tarvita.

Kompromissit, huono valinta tai viivyttely koituisivat paljon kalliimmaksi. Paras mahdollinen päätös on itsenäisyytemme, vapauksiemme ja hyvinvointiyhteiskuntamme vakuutus.

Launo Haapamäki

HTM

Hämeenlinna