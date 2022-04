Mielipide: Hiidenjokeen saa vieläkin laskea jätettä ääritilanteissa – Vesistöjen ja ranta-asutuksen tilaa ei saa vaarantaa

Janakkalassa ja Hämeenlinnassa on pyritty lisäämään omarantaista asumista vesistöjen äärellä. Hämeenlinnassa on päädytty suuntaamaan asutusta edullisuusvyöhykkeitä määrittelemällä.

Janakkalassa ratkaisuja on haettu kohdekohtaisilla kaavoituksilla kuten Mallinkaisten alueella ja uusimpana hyväksyttynä kaava-alueena Ilveslinnanranta Turengissa. Alue sijaitsee runsaan kilometrin päässä Hiidenjoen sillasta ja kesäravintola Suvirannasta alavirtaan.

Ilveslinnanrannan tontit ovat puustoiselta osaltaan suuria parannustöitä vaativia ja rannat ruoppauskieltoineen lähes käyttökelvottomia.

Lisäksi on ilmeistä, että tulvakorkeusvaatimusten riittävä huomioiminen on monella tontilla haastavaa. Rannan kunnostuksen suurimpana esteenä on esitetty muun muassa ely-keskuksen taholta viitasammakoiden esiintymistä alueella.

Rannan kunnostusrajoituksia on vähennettävä

Useiden käsitysten mukaan harkittu rantakunnostus voi jopa parantaa viitasammakoiden elinolosuhteita.

Rannan kunnostusrajoituksia on vähennettävä ja rakennustapaohjeita parannettava, jos todella halutaan ostajia ja uusia asukkaita näille tonteille.

Hämeen Sanomat uutisoi 4.1.2022: ”Jyrätien jätevesivuoto näkyy Lehijärvellä”. Vuodon seurauksena Hattulan Lehijärvelle oli asetettu järviveden käyttörajoituksia. HS-Vesi oli tiedottanut, että Jukolassa sijaitsevan Jyrätien pumppaamossa havaittiin viemäritukos, minkä seurauksena jätevettä pääsi maastoon 187 kuutiota.

Hiidenjokeen saa vieläkin laskea jätettä ääritilanteissa

Yllätyksenä voidaan pitää sitä, että Janakkalan Vedellä on tälläkin hetkellä aluehallintoviraston (avi) määräaikainen lupa laskea ääritilanteissa puhdistamatonta jätevettä edelleen suoraan Hiidenjokeen.

Sekä Janakkalan Vesi -liikelaitoksen että HS-Veden on kehitettävä voimakkaasti toimintaansa jätevesien puhdistamiseksi sekä varmistettava, että ympäristöä pilaavia vahinkoja ei enää tulevaisuudessa samassa mitassa tapahdu.

Liikevoittoja ei pidä enää tulouttaa kunnille, vaan varat on käytettävä vesihuoltolaitosten toimintojen kehittämiseen.

Luonnonvesiä, niiden eliöstön säilymistä ja ranta-asutuksen tilaa ei saa enää puutteellisesta toiminnasta johtuvilla päästöillä vaarantaa.

Kari Marttinen

varavaltuutettu (kok.)

Janakkala