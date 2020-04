Mielipide: Hoitajien palkankorotukset ovat takuuvarma sijoitus tulevaisuuteen

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok.), toivoo (HäSa 10.4.) kunta-alan palkkaneuvotteluihin ymmärrystä siitä, että ”raha ei tule edelleenkään seinästä”.

Samalla Sari toivot, että myös me vuosikausia olemattomiin tai maltillisiin palkantarkastuksiin kilpailukyvyn nimissä höynäytetyt tehyläiset ja superilaiset hoitajat ymmärtäisimme asian.

Lisävelasta riittäisi hoitajillekin

Valtio ottaa koronakriisin vuoksi tänä vuonna lisävelkaa jopa 20 miljardia euroa kaikkien mahdollisten tahojen tukemiseksi. Tuosta summasta riittää rahaa myös hoitajien palkkojen korjaamiseen.

Kovan talouskasvun aikaan suostuimme minimikorotuksiin, kun väitettiin, että Suomen kilpailukyky romahtaa, jos hoitajien palkkojen epäkohdat korjataan muita korkeammilla korotuksilla. Me ymmärsimme, ettei raha tule seinästä.

Oikeistohallituksen uhkailut

Sitten tuli Sipilän oikeistohallitus ja poliitikkojen päätösten vuoksi valtiontalous oli niin pahasti kuralla, että meidät pakotettiin hallituksen uhkailuilla pakkolakien käyttöönotosta kiky-sopimukseen.

Työn sivukuluja siirrettiin miljardikaupalla työnantajilta työntekijöille. Työaikaa pidennettiin.

Lomarahat leikattiin vain naisvaltaisen julkisen sektorin työntekijöiltä, kun ei hallituksen kantti riittänyt uhkailla miesvaltaisen vientiteollisuuden työntekijöitä lomarahaleikkauksilla.

Silloinkin ymmärsimme, etteivät rahat tule seinästä. Emme ymmärtäneet, miten pienipalkkaisten palkkojen leikkaaminen parantaa kilpailukykyä.

Tänäänkin ymmärrämme, että raha ei tule seinästä

Nyt koronavirusepidemia on kulkemassa kohti huipennusta: hoitajat määrättiin valmiuslain perusteella töihin samalla heikentäen työehtoja. Tässäkin hetkessä ymmärrämme, ettei raha tule seinästä.

Muissa Pohjoismaissa terveydenhuollon henkilöstölle maksetaan valtion varoista huomattavaa lisäkorvausta ihmisten hoitamisesta koronakriisin aikana.

Meille ei makseta lisäkorvausta ja lisäksi niskassa ovat edelleen kiky-työajanpidennykset.

Suojavarusteista on pulaa, osa työnantajista on konsulttien neuvosta laiminlyönyt velvollisuutensa suojavarusteiden varmuusvarastointiin. Näissäkin oloissa hoidamme kaikki potilaat yksilöllisesti, kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti niin hyvin kuin suinkin pystymme ja jaksamme. Tänäänkin me tiedämme, että raha ei tule seinästä.

Valtion ottaessa velkaa miljarditolkulla on järkevää tehdä kannattava sijoitus. Korjaamalla hoitajien palkat nyt varmistetaan yhteiskunnan ja yritysten pyörien pyöriminen, kun sosiaali- ja terveydenhuollosta löytyy tarpeeksi osaavia ja motivoituneita ihmisiä.

Tämä on Sari takuuvarma sijoitus tulevaisuuteen ilman riskiä ja nollakorolla.

Esa Ylä-Korpi

sairaanhoitaja

Hämeenlinna