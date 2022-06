Mielipide: Hyvinvointialueen on ommeltava Kanta-Hämeen päihdepalveluiden repaleinen tilkkutäkki ehjäksi

Suhteessa väkilukuun Suomessa kuolee vuosittain huumeisiin eniten Euroopassa alle 25-vuotiaita nuoria. Liikenteessä kuolee vuosittain vähemmän ihmisiä kuin kuolee huumeisiin.

Kouluterveyskyselyn tulokset osoittavat päihteiden käytön polarisoituneen lasten keskuudessa. On paljon lapsia, jotka eivät päihteitä käytä, mutta pieni, hyvin huonovointinen ryhmä käyttää yhä nuorempana, yhä kovempia aineita.

Vuosittain päihdehaittoihin kuluu rekka-autollinen rahaa. Päättäjämme ovat olleet asiasta hiljaa ja painaneet päät pensaaseen. Tällainen silmien sulkeminen ja vastuun pakoilu on saanut Suomessa jatkua liian kauan.

Kanta-Hämeen erikoisuus ja ongelma on maakunnan kolminapaisuus. Seutukunnittain on rakennettu palveluita ja nyt kun on aika rakentaa yhtenäiset, koko hyvinvointialueen kattavat palvelut, ei konsensusta tahdo löytyä.

Päihdepalvelut ovat tästä ongelmasta äärimmäisen huono esimerkki. OmaHämeen valmistelutoimistossa tehdään varmasti hartiavoimin töitä, jotta päihdepalveluiden repaleinen tilkkutäkki saataisiin ommeltua kasaan, mutta viime kädessä vastuu on poliittisilla päättäjillä. Haluammeko me aidosti parantaa päihdesairaiden asemaa Kanta-Hämeessä? Jatkuuko hiljaisuus ja vastuun pakoilu?

Kanta-Hämeessä päihdepalveluita tuottaa tällä hetkellä kirjava joukko toimijoita. Hämeenlinnan seudulla päihdepalvelut tuotetaan kokonaan ostopalveluina, Forssan seudulla päihdepalvelut tuotetaan osittain ostettuna ja Riihimäen seudulla päihdepalveluja on tarjonnut sekä kaupunki että terveyskeskuksen kuntayhtymä.

Repaleista on, ja jälki on ollut sen mukaista. Hoitoon pääsy sakkaa ja erityisesti vieroitushoidon jälkeinen kuntoutus on jäänyt täysin retuperälle. Katkon jälkeen asiakkaat jäävät liian usein oman onnensa nojaan tai heikon avokuntoutuksen varaan.

Riihimäen seudulta puuttuu yksikkö, missä päihteitä käyttävä ihminen voisi asua tuetusti. Tämä heijastuu suoraan kaupungin omaan kuntoutusyksikköön, missä tällä hetkellä säilötään ihmisiä ja kamppaillaan aktiivisesti päihteitä käyttävien asiakkaiden kanssa.

Korvaushoidon arvioita ja hoidon aloituksia tehdään tai oikeammin yritetään tehdä useassa yksikössä ja osa ostetaan Tampereelta. Korvaushoitoon pääsy on vaikeaa, vaikka se on tutkitusti vaikuttavin keino opioidiriippuvuuden hoidossa ja sitä kautta myös huumekuolemien ehkäisyssä. Alaikäisille lapsille ei ole tarjolla päihdepalveluita koko maakunnassa, vaikka tarve on huutava.

Nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus ommella riekaleinen päihdepalveluiden peitto ehjäksi ja rakentaa Kanta-Hämeeseen laadukkaat, vaikuttavat päihdepalvelut. Päät on nostettava pensaasta ja vastuu kannettava.

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtaja totesi osuvasti, että huumeidenkäytöstä aiheutuu nykypäivänä jonkinlaisia vaikutuksia, joko suoria tai epäsuoria, kaikille ihmisille. Siksi tämä on meidän kaikkien asia.

Juha Hiltunen

Puheenjohtaja

Hämeen Vasemmistoliitto