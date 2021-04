Mielipide: Itse asetettuja huonoja tavoitteita tulee voida muuttaa – Turpeenpoltolla ei ole maailmanmitassa merkitystä

Suomen ilmastotavoitteista on tullut tabuja. Hiilineutraaliustavoite jo vuodelle 2035 tai päätös luopua turpeenpoltosta vuonna 2030 ovat itse itsellemme laatimat eivätkä perustu kansainvälisiin vaatimuksiin. Voimme halutessamme muuttaa huonoja päätöksiämme.

Asettamillamme päivämäärillä tai turpeen kohtelulla ei ilmaston kannalta ole merkitystä.

Tavoitteiden käytännön vaikutuksia ei mietitty

Tavoitteet asetettiin voimakkaiden lobbausryhmien painostuksen alaisena miettimättä sen enempää käytännön vaikutuksia. Maailmalla toimiamme ei paljon noteerata.

Suomea ei kutsuttu presidentti Joe Bidenin ilmastokokoukseen, vaikka ilmastoasioissa kuvittelimme olevamme merkittävä tekijä joka olisi pitänyt kutsua.

Maailman valtioiden hiilidioksidin kokonaispäästöt vuodessa ovat noin 36 000 miljoonaa tonnia. Suomen kokonaispäästöt ovat 53 miljoonaa tonnia ja turpeenpolton päästöt 6 miljoonaa tonnia vuodessa.

Maailman päästöt kasvavat vuosittain noin 1 500 miljoonaa tonnia. Kasvu johtuu EU:n ulkopuolisten maiden elintason kasvusta ja väestönkasvusta. Suomen päästöt puolestaan pienenevät joka vuosi, mutta suuressa kuvassa silläkään ei ole suurta merkitystä.

Suomen turpeenpoltolla ei ole merkitystä maailman mittakaavassa

Edellä olevia lukuja tarkastellessa järkevä ihminen ymmärtää että Suomen turpeenpoltolla ei maailman mittakaavassa ole merkitystä.

Suomen ei kannata lopettaa turpeenpolttoa liian nopeasti, sillä turvetuotannolla on myös suuri merkitys maataloudessa kuivikkeena, kasvihuoneiden kasvualustana ja maamme huoltovarmuuden kannalta.

Korvaaminen tuontihakkeella tai -turpeella järjetöntä

Turve on lisäksi hitaasti uusiutuva polttoaine, mitä kivihiili tai maaöljy ei ole. Turvetta kasvaa maassamme joka vuosi todennäköisesti lähes saman verran lisää kuin mitä me sitä vuosittain käytämme, sillä vain pieni osa soistamme on turvetuotannon piirissä.

Kotimaisen turpeen korvaaminen tuontihakkeella tai tuontiturpeella on täysin järjetöntä.

Jos on asettanut itselleen haitalliseksi osoittautuneen tavoitteen, on parempi luopua siitä, eikä toimia kuin hölmölässä. Nyt hallitus pitää haitallisia tavoitteitaan tabuina joista ei voi edes keskustella.

Matti Hietala

Rimmilä