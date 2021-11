Mielipide: Jottei varjos haalistuis – Osa Hätilää on vajonnut pimeyteen

Hämeenlinnan kaupunki on aina vaalinut perinteitä. Meillä Hätilässä oli keskiajalla latokartano, joka tuotti kuninkaan tarpeisiin niin viljaa kuin lihaakin. Keskiaikaa on usein mainittu pimeäksi, ja sitäkin perintöä Hämeenlinnassa yhä vaalitaan.

Täällä kuninkaan peltomailla on nyt armon vuonna 2021 melko tiiviisti asutusta. Sitä ei ehkä Raatihuoneelta tai Wetterhoffilta käsin heti huomaa, mutta niin on vain päässyt käymään. Meillä on jopa katuvalot, tai ainakin pylväät, mikä on suuri edistyksen merkki.

Osa Hätilää on vajonnut pimeyteen

Nyt on vain käynyt niin, että kaikki lamput eivät pala ja osa Hätilää on vajonnut pimeyteen. Kun kaupungin sisäpiirin suojatyöpaikkanakin tunnettu Hämeenlinnan Valot oy on kadonnut yrityskartalta, emme enää välillisestikään ole valoliiketoiminnan osakkeenomistajia.

Markkinatalous on meille armoton, ja rikkoutuneita lamppuja ei enää tänä vuonna vaihdeta, vaan vasta keväällä. Suuri koneisto toimii ryppäissä, ihan turhaan ei liikuta mihinkään. Sillä ei ole mitään merkitystä, että on menossa pimein vuodenaika.

Mekin keräämme maksumme nippuihin

Me Hätilässä ymmärrämme, ettei yksittäisten lamppujen kanssa kannata hätäillä. Tämä viisaus valkeni meillekin ja alamme noudattaa samaa ohjenuoraa. Emme enää maksa yksittäisiä hulevesimaksuja ja kiinteistöveroja, keräämme ne nippuihin ja maksamme ne kerran viidessä vuodessa, yhtenä ryppäänä. Se on kustannustehokasta puolin ja toisin.

Kaupunkihan ei toki palvele meitä, vaan me kaupunkia, joten olemme mieluusti mukana tehostamistalkoissa.

Pimeydessä on toki se hyvä puoli, ettei kaupungin maineen ylle lankea varjoa.

JP Koskinen

Hämeenlinna