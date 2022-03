Mielipide: Kaikilla pitää olla mahdollisuus omannäköiseen elämään

Uusi aluevaltuusto kokoontui ensimmäisen kerran viikko sitten tiistaina.

Olemme paljon vartioina, erityisesti nyt, kun sosiaali- ja terveydenhuoltoa tarvitaan enenevässä määrin auttamaan ikääntyvää väestöä ja epävarmuuden aikana kasvaneita lapsia ja nuoria.

Hoivan tarve tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Jotta tarve pysyisi maltillisena, täytyy kuntien onnistua ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Kuten eräs ikäihmisten hoivan asiantuntija totesi, mitkään rahat eivät tule riittämään, jos ikäihmisten hyvinvoinnista ei huolehdita.

Kunnissa tähän haasteeseen tulee vastata ja edistää väestön hyvinvointia niin kaavoituksella, esteettömällä rakentamisella, teiden hoidolla, harrastusmahdollisuuksien ylläpitämisellä sekä yleisen toimeliaisuuden mahdollistamisella.

Kuntalaiset tulee ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun niin kunnissa kuin hyvinvointialueella.

Lapsista ja nuorista erityinen huoli

Erityinen huoli minulla on lapsista ja nuorista. Tulevaisuutemme on heidän käsissään. Tarvitaan toimia, joiden kautta luottamus tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin kasvaa. Luottamus syntyy positiivisten kokemusten myötä, kun nuori kokee voivansa vaikuttaa omaan elämäänsä ja omiin valintoihinsa. Näitä kokemuksia meidän tulee nuorille mahdollistaa. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten merkitys ja osaaminen on kullanarvoista.

Näkisin, että lasten ja nuorten määrän laskun tulee johtaa pienempiin ryhmiin, jotka sitten mahdollistavat entistä paremmin yksilöllisten tarpeiden huomioimisen.

Taloudesta huolehtiville voisi todeta, että varhainen apu on aina sitä halvinta, sen lisäksi, että lapsen kokemus itsestä toimijana ja oppijana säilyy todennäköisemmin positiivisena. Kokemus, joka kantaa myös tulevaisuudessa oppimisen tarpeiden kasvaessa.

Työllistyminen kasvattaa luottamusta

Luottamus omien siipien kantoon kasvaa myös, kun nuori työllistyy. EK julkaisi pari viikkoa sitten tiedotteen, jossa todettiin yritysten rekrytointivaikeuksien johtuvan ensisijaisesti hakijoiden työkokemuksen puutteesta. Itsekin työllisyyden edistämisen parissa työskentelevänä allekirjoitan tämän.

Varsinkin nuorten kohdalla monen vuoden työkokemuksen edellyttäminen vie mahdollisuuden työnsaantiin. Tähän ongelmaa tulee tarttua. Kesätyö on ensimmäinen askel työkokemuksen kerryttämisessä.

Oppisopimuskoulutuksen lisääminen yhdistää työn ja oppimisen ja luo suoran polun työelämään. Haastaisin myös oppilaitokset pohtimaan yhdessä työnantajien kanssa, miten opiskelujen aikaista työssäoppimista voisi entisestään tehostaa ja saada sille työnantajien silmissä vahvempi asema myös osana työnhaussa vaadittavaa työkokemusta.

Apua pitää saada tarvittaessa nopeasti

Aina eivät asiat kuitenkaan mene niin kuin on suunnitellut ja silloin ihmisen pitää voida luottaa saavansa apua – nopeasti.

Aluevaltuuston rooli on keskeinen, jotta osaamme rakentaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uuden rakenteen auttamaan ihmisiä aikaisempaa paremmin.

Tarvitaan integroituja palveluja, joissa päällekkäisyyksiä karsitaan, moniammatillista osaamista hyödynnetään ja jossa palveluohjaus ja palvelut toimivat niin, että odottamiseen ei mene aikaa.

Mitä nopeammin ihminen pääsee hoitoon ja mitä paremmin ammattilaiset toimivat yhteen ongelmien juurisyiden löytämiseksi ja niihin puuttumiseksi, sen nopeammin ihminen myös kuntoutuu ja pääsee elämään omannäköistä elämää. Se tulee olla tavoitteena.

Helena Lehkonen

aluevaltuutettu (kok.)

sivistys ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja

Hämeenlinna