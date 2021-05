Mielipide: Kamuxia on tuskin noteerattu – Mikä yritystuuli puhaltaa Hämeenlinnan tulevassa valtuustossa?

Mikä tulee olemaan Hämeenlinnan uuden kaupunginvaltuuston suhde yrittäjyyteen ja yrityksiin erityisesti käytännön tasolla? Juhlapuheet on aina asia erikseen.

Valtuusto on oma kokonaisuutensa ja siellä on omat mielipidejohtajansa. Ulkopuolelta on vaikea sanoa mitkä tuulet valtuustossa alkavat puhaltaa.

Leimataanko kaikki kahvilaa suuremmat hankkeet lähtökohtaisesti suuruudenhulluiksi? Jos näin tehdään, ne myös pyyhitään saman tien yritysten toteutuslistoilta. Mikään yritys ei halua lähteä uhmaamaan poliitikkoja. Riskejä on muutenkin.

Hämeenlinnaa ei voi oikein pitää yrityskaupunkina

Hämeenlinna ei voi oikein pitää minään varsinaisena yrityskaupunkina. Yksi epäonnistunut autoalan yritys, jolle ei käynyt kovin aurinkoisesti leimasi vuosia kaupungin toimintaa uusien yrittäjien suuntaan.

Samaan aikaan kaupungista noussutta toista menestynyttä autoalan yritystä eli Kamuxia tuskin edes noteerataan. Se on kuitenkin harvoja todellisia autoalan menestystarinoita koko Suomenkin tasolla katsoen.

Miksi Hämeenlinnan on niin passiivinen? Toimin lahtelaisten kanssa ja siellä on ihan toinen draivi päällä. Autoalallakin!

Hämeenlinna oli jo esimerkki terveyspalveluissa

Hämeenlinnalla oli ainakin joku vuosi sitten hyvä mahdollisuus hankkia hyvä asema sote-alueella. Hämeenlinnan kaupunki oli muutama vuosi sitten terveyspalveluiden modernissa toteutuksessa jopa kansallinen esimerkki.

Sitä asemaa ei vain pyritty hyödyntämään. Julkishallinnosta nousevat innovaatiot ei kiinnosta julkishallintoa vaikka se voisi tuottaa yrityksiäkin. Nyt lehtitietojen perusteella näyttää siltä, että keskinäinen riitely on edelleen se mihin lähinnä panostetaan.

Ovatko ulkopuoliset ideat pelkkä uhka?

Toivottavasti uusi valtuusto pystyy oppimaan. Hämeenlinnan ongelmana on näyttänyt olevan, että pienen sisäpiirin kanssa mennään liiankin syvälle.

Miten sitten toimitaan, kun ulkopuolelta tulee yrittäjiä ideoineen? Ovatko he ensisijaisesti uhka?

Aika näyttää mihin suuntaan asiat kääntyy vai kääntyykö mihinkään. Klassinen 100 päivää alkaa valtuustolla elokuussa raksuttaa. Lokakuussa tiedetään enemmän.

Jarmo Markula

Hämeenlinna

