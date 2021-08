Mielipide: Kasarmikatu on parempi paikka keskustan pyöräilyväylälle

Olen seurannut näitä kirjoituksia Sibeliuksenkadulle suunnitellusta pyörätiestä. Olen ihmetellyt, että kenen päähän onkin pälkähtänyt näin järjetön suunnitelma.

En vastusta tietenkään itsessään pyörätietä, vaan sitä paikkaa, mihin sitä nyt väkisin ajetaan.

Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa oli Jarmo Eskeliseltä oikein hyvä kirjoitus tästä (HKu 21.7.).

Itse olen liikkunut liikenteessä kävellen, pyöräilijänä ja autoilijana kymmeniä vuosia, joten jonkinlaista kokemusta on kertynyt.

Toimin aikoinaan liikenneopettajan ammatissa Hämeenlinnassa noin 40 vuoden ajan. Työmatkat ajoin ympäri vuoden pyörällä, joten kokemusta on kertynyt pyöräilystä lisäksi vielä vapaa-aikanakin.

Ainoa oikea paikka on Kasarmikatu

Mikäli keskustan pyörätie on ehdottomasti saatava, niin ainoa oikea paikka tässä tapauksessa on Kasarmikatu, jossa on leveyttä, eikä esimerkiksi sellaisia mäkiä, joita olisi Sibeliuksenkadulla ja Saaristenkadulla, joita kumpaakin on ehdotettu.

Mikäli sellainen tehtäisiin, niin eihän niitä pyöräteitä tarvitse molemmille puolille katua tehdä. Riittää että se on toisella puolella katua ja leveyttä noin 120 senttimetriä. Siinä mahtuu ajamaan hyvin ja kohtaamistilanteessa mahtuu sivuuttamaan vastaantulijan, eli siis kaksisuuntainen väylä.

Eiväthän pyöräilijät muutenkaan saa ajaa rinnakkain. Sekin sääntö tuntuu olevan täysin tuntematon monelle pyöräilijälle.

Edellä mainitsemani työmatkat ajoin Papinniitystä keskustaan sekä Ojoisilta ja viimeisinä vuosina Voutilan alueelta, joten monenlaista väylää on tullut kokeiltua.

Pyöräilijät pois jalkakäytävältä!

Sitten toinen asia, joka vaatisi toimenpiteitä, on Turuntie, johon on isolla rahalla tehty hieno pyörätie. Siellä on liikennelaskurit ja kaikki. Hyvä!

Mutta sitten, mistä johtuu, että suuri osa pyöräilijöistä ajaa sitä etelänpuoleista jalkakäytävää? Sehän on lain mukaankin kiellettyä.

Kaiken lisäksi olen useasti nähnyt, kun poliisiauto ajaa tällaisessa tilanteessa ohi puuttumatta mitenkään tilanteeseen. Kunnioitan ja arvostan poliisin työtä, mutta tätä olen monesti ihmetellyt.

Pitäisikö se liikennelaskuri siirtää sinne toiselle puolelle katua, että nähtäisiin, mikä on todellinen tilanne.

Keskeinen väylä kohti uimahallia

Vielä sen verran siitä Kasarmikadusta, että sehän on keskeinen väylä, kun ajatellaan kulkua niin torille kuin uimahallille ja muun muassa Hämeensaaren Citymarkettiin sekä muuallekin.

Onko tässä tarkoitus kaivaa toriparkki haudastaan uudelleen, vai miksi sitä Sibeliuksenkatua yritetään väkisin tuhota? Hyvä lukija. Anteeksi tämä poukkoilu, mutta koitetaan kestää.

Antero Pullola

liikenneopettaja (eläk.)

Hämeenlinna

