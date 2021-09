Mielipide: Kaukolämpö nojaa uusiutuviin

Isännöintiliitto nostaa tiedotteessaan esiin taloyhtiöiden oman energiatuotannon merkityksen ympäristön ja kustannusten takia. Hämeenlinnalaiset kaukolämmössä olevat taloyhtiöt voivat kuitenkin olla edelleen tyytyväisiä valintaansa.

Kaukolämmitetyt kiinteistöt hyötyvät meidän lämpöyhtiönä tekemistä energian käyttöä tehostavista toimista ilman, että heidän tarvitsee itse paneutua sen toteuttamista vaativaan tekniikkaan.

Olemme kehittäneet myös useita asiakkaitamme energiansäästössä auttavia ratkaisuja ja palveluita muun muassa laitteiden valvontaan, lämmön optimointiin, energiankäytön seurantaan liittyen.

Myös hinnoittelussa on tarjolla vaihtoehtoja, joiden avulla voidaan suoraan nähdä energiansäästön vaikutukset lämmön hintaan.

Ympäristön kannalta ajateltuna Hämeenlinnan kaukolämpö on yksi Suomen ilmastoystävällisimmistä.

Uusiutuvien osuus on jo yli 90 prosenttia

Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossamme on jo 90 prosenttia. Tavoitteenamme on olla vuonna 2030 täysin hiilineutraali lämmöntuottaja. Jo nyt hämeenlinnalainen kaukolämpö on ominaispäästöiltään vähiten hiilidioksidipäästöjä tuottava lämmitystapa.

Uusiutuvalla energialla tuotetun kaukolämmön hintakehitys on vakaata, jos sitä vertaa esimerkiksi fossiilisilla polttoaineilla tuotettuun.

Myös vaihtoehtoisissa lämmöntuotantotavoissa on varauduttava hintojen nousuun. Sähköenergian hinta on nousussa, mikä vaikuttaa suoraan esimerkiksi lämpöpumppuratkaisujen käyttökustannuksiin.

Myös lämpöpumppujen hankintakustannukset näyttävät olevan nousussa muun muassa laitteistojen ja porauksien hintojen osalta. Vertailua onkin lämmitystapojen kesken tehtävä kokonaisarvioon perustuen.

Matti Tynjälä

toimitusjohtaja

Loimua oy