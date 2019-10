Mielipide: Keskustavisio on kaunis kokonaisuus

Tiedätte varmasti kaikki, miltä tuntuu astua ulos Helsingin päärautatieasemalta. Tuhansia ja tuhansia ihmisiä ympärillä, vilskettä ja vilinää niin kauas kuin silmä kantaa – tai ainakin siltä tuntuu.

Jatkatte siitä sitten matkaa kauppakeskuksiin, kulttuurikeskuksiin tai Arkadianmäelle, tämä tunne jatkuu. Totuus on se, ettei sama vilske ja vilinä jatku Helsingin välittömän keskustan ulkopuolelle – sillä tosin ei ole edes merkitystä, se tunne kuitenkin iskee joka ikinen kerta.

Miltä tuntuukaan astua ulos Hämeenlinnan rautatieasemalta?

Hyvällä tuurilla näet rakennustyömaan lisäksi jopa linja-auton.

Tori on valovuosien päässä

Ei Hämeenlinnaan tulevalla turistilla ole edes käsitystä siitä missä keskusta on. Ei sitä ainakaan siinä asemalla näy. Tutkittuaan googlet läpikotaisin ja ehkä löydettyään keskustan kartasta, pyhällä hengellä ehkä jopa paikalle löydettyään, hän tajuaa, ettei siellä edes ole yhtään mitään.

Helsingin päärautatieasemalta on Arkadianmäelle noin yhdentoista minuutin kävelymatka. Hämeenlinnan rautatieasemalta on torille noin neljäntoista minuutin kävelymatka. Kolmen minuutin aikaero tuntuu kuitenkin valovuosilta. Eduskuntatalo on ihan aseman vieressä, Hämeenlinnan tori on eripuolella kaupunkia.

Tori on valovuosien päässä, eikä siellä edes ole yhtään mitään.

Elävä keskusta on vetovoimatekijä

Myönnän tekeväni perisynneistä sen pahimman: vertaan meidän tuppukyläämme Helsinkiin. Voisinhan myös verrata Tampereeseen tai Turkuun, tai nekin kyllä taitavat olla kiellettyjä. Niillähän menee hyvin…

Sen sijaan, että keskittyisin talousalueiden suhteellisten kokojen pohtimiseen, pohdin mitä voisimme oppia näiltä kaupungeilta, sillä heillä on jotain mitä meillä ei: vetovoimaa.

Yhtenäinen ja elävä keskusta on varmasti suurin yksittäinen vetovoimatekijä.

Keskustelu tiivistynyt toriparkkiin – täh?

Keskustavisio 2035 on kaupunkimme visio tämän korjaamiseksi. Sitä ovat valmistelleet asiantuntijat, päättäjät ja kuntalaiset yhdessä. Visio on äärimmäisen kattava, suorastaan kaunis kokonaisuus. Silti koko laajan kokonaisuuden voi yleiskeskustelussa tiivistää toriparkkiin – täh?

Toriparkki on alansa parhaiden asiantuntijoiden ehdotus keskustan keskitetyksi pysäköintiratkaisuksi, joka on tarpeellinen muun vision toteuttamiseksi. Se on kuitenkin äärimmäisen pieni osa visiota, pieni tippa liimaa.

Päättäjä, älä kuuntele kovinta ääntä

Pyydän teitä kuntalaisia oikeasti perehtymään visioon, sen laajaan kokonaisuuteen ja pohtimaan: onko siinä oikeasti jotain vikaa? Oliko oikeasti kokonaisuus jäänyt ehkä ymmärtämättä toriparkkikeskisessä keskustelussa?

Sinua arvon päättäjä, pyydän, älä kuuntele sitä kovinta, vaan järkevintä ääntä.

Minä en ole asiantuntija, mutta sen voin sanoa, että jos meillä ei tehdä mitään keskustan kehittämiseksi, voidaan pistää saman tien pillit pussiin, tämä tuppukylä on jo kuollut.

Uskallan kuitenkin unelmoida.

Joona Gynther

lukiolainen, nuorisovaltuutettu

Hämeenlinna

