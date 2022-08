Mielipide: Kiskot kiistakapulana – Päättäjien pitää nähdä lobbauksen takaa raideliikenteen kokonaisuus

Artikkeli raideliikenteestä (HäSa 7.8.) herätti moninaisia ajatuksia. Jutussa oli hyviä perusteluja sille, että oikoratoja ei kannata lähteä rakentamaan. Hyvä pointti oli myös pääradan eteläpään pullonkaulan purkamisen tarve ja kiireellisyys.

Yhden toimijan mallin purkamista pidetään asiantuntijan mukaan erittäin olennaisena. Onko se kuitenkaan oikea ratkaisu? Sitä tulee pohtia erittäin tarkasti.

Vertaaminen Ruotsin raideliikenteeseen ei ehkä ole järkevää. Ruotsissa on paljon tiheämpi ja monipuolisempi ja samalla kilpailutettavampi raiteisto (Ruotsissa 15500 kilometriä ja Suomessa 5900).

VR on tehnyt jo viime vuosina tehostusliikkeitä, joilla on ollut suuria vaikutuksia Hämeenlinnan juna-aikatauluihin. Viime vuosina on palveltu suurten liikennemäärien kaupunkeja kuten Tamperetta ja Helsinkiä.

Onneksi Hämeenlinnassa saatiin palautettua keskustelujen jälkeen vuoroja, vaikka laatu heikkeni siirryttäessä ”pikajunista lättähattuihin”.

Matkustajia on liian vähän pienissä kaupungeissa

Kilpailutus tulisi tarkoittamaan monia asioita, joista meillä on jo esimakua kuten edellä kerroin. Tosiasia on, että Suomen pienissä kaupungeissa matkustajia on liian vähän. Riskinä on ”taksilaki-syndroomamme”.

Yksityisbisnes ei tappiollisia vuoroja hyvällä katso, mikä kannattaa pitää mielessä. Pandemian jälkeinen pysyväksi jäävä etätyöbuumi pitäisi myös huomioida tarkasti suunnittelussa.

Pienellä googlauksella voi todeta, että kilpailutusasiat eivät ole menneet Ruotsissa ihan putkeen. Muun muassa Arriva Sverige on valittanut kilpailutuksen ongelmista.

Kilpailuttaminen vaatii erityisosaamista

Pitää muistaa, että kilpailuttaminen tällaisella alalla vaatii erityisosaamista. Miten painotetaan hinta ja laatu? Miten kokonaisuus saadaan pysymään kasassa eri toimijoiden välillä? Onko meillä yleensäkään riittävästi raidekapasiteettia järkevän kilpailutuksen toteuttamiseen?

Nyt kun VR on ostanut Arriva Sverigen, sieltä voisi ammentaa osaamista. Arrivahan hoitaa muutakin liikennettä kuten busseja.

Tärkeintä viime kädessä on se, että ”yleishyödylliset” palvelut toimivat hyvin. Toivon, että asiantuntijat kääntävät suuren määrän kiviä tämän ongelmavyyhdin ympäriltä ennen kuin päätökset tehdään. Onhan tätä hommaa jo vuosia väsätty, joten luulisi faktaa jo olevan pilvin pimein saatavillakin.

Kokonaisuus ei saa jäädä pimentoon lobbauksen taakse

Päättäjien pitää nyt vain nähdä kokonaisuus, mikä voi usein jäädä pimentoon lobbauksen taakse. Näen, että kaikkein tärkeintä tässä on osaaminen, johtaminen ja jatkuva muutosten seuraaminen siihen liittyvine toimineen. Tämän kehittämiseen ei tarvita kilpailutusta!

Suosittelen kysymään mielipidettä myös asiakkailta. Mitä asiakkaat tällä hetkellä odottavat junaliikenteeltä ja mitä olisivat valmiita siitä maksamaan?

Eveliina Saloranta

Hämeenlinna