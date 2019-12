Mielipide: Koiramme haluaa olla ystäväsi, pyöräilijä

Meillä on pieni koira. Se on melkein aikuinen, mutta painaa silti vain neljä kiloa. Reippautta sillä on vaikka muille jakaa, samoin uteliaisuutta ja iloista mieltä. Sen tuntuu ottaneen tehtäväkseen tuottaa ihmisille hyvää mieltä. Se on siinä tehtävässä etevä.

Presidentti Kekkonen on todennut kaikkien ulkoilua estävien syiden olevan tekosyitä. Koiramme uskoo sen ja lähtee riemuissaan ulos sateella, pakkasella, tuulella ja tuiskulla.

Se katsoo vastaantulijoita silmiin toivoen heidän pysähtyvän rapsuttamaan. Useat pysähtyvätkin. Sitten jatkamme kaikki matkaa paremmalla mielellä.

Nostan sinulle hattua pyöräilijä

Ihailemme sinua, pyöräilijä, joka säässä kuin säässä jaksat konkreettisesti taistella ilmastonmuutosta vastaan. Nostan sinulle hattua aina kun kykenen. Joskus teet meidät kuitenkin surulliseksi, koska et ajattele, että liikenteessä on muitakin.

Hämeenlinnassakin on noin 8 000 koiraa, jotka ovat ulkona aamuin, illoin ja keskipäiväisinkin. Huomaa nämä koiratkin, jooko! Ne ovat 2–3-vuotiaan lapsen kaltaisia. Et varmaankaan suhauttaisi taaperon ohi tästä piittaamatta. Älä tee sitä koirallekaan.

Toivomuslista pyöräilijöille

Listaan alle muutamia juttuja, joita toivon sinun harkitsevan.

Käytä valoja! Koirallamme, samoin kuin sen kavereilla on usein heijastin tai montakin sellaista, niiden valjaat hohtavat, kun niitä valaisee, mutta hohto tosiaan edellyttää valaistusta. Sen pitää tulla pyöräsi lampusta.

Otsalamppukin käy. Heikkotehoinen ledilamppu saattaa auttaa muita näkemään sinut, mutta sen valossa et pientä koiraa näe.

Älä aja koiran ja sen taluttajan välistä! Varsinkaan valottomana et voi nähdä, että siinä välissä on yhdistävä napanuora, hihna.

Siihen osuminen tarkoittaa vaaraa paitsi meille niin myös sinulle. Vahinkoja sattuu vaikka molemmat olisimme kuinka varovaisia. Käytä siis kypärää.

Anna taluttajalle ja koiralle äänimerkki! Emme kuule sinua varsinkaan silloin, kun autot pauhaavat viereisellä tiellä.

Rimpauta pyöräsi kelloa riittävän ajoissa, jotta ehdimme reagoida. Varsinkin käytä kelloa, jos lähestyt meitä takaapäin.

Älä aja jalkakäytävällä! Hämeenlinnassa on paljon yhdistettyjä jalkakäytävä/pyöräteitä, on hienoa, kun pyöräilet niillä, mutta osa väylistä on tarkoitettu vain jalankulkijoille. Valitsemme usein sellaisen, jottei tarvitse pelätä pyöräilijöitä.

Voinet aavistaa vaaran, kun ohitat minut ja koiran jalkakäytävällä takaapäin, pimeällä ja pimeänä, äänettömästi.

Muista tilannenopeus! Polkupyörällä pääsee kovaa, varsinkin myötämäessä. Koirammekin rakastaa vauhtia, on niin mukavaa päästellä täysillä. Mutta älä sinä aja kovaa katujen kulmiin (et näe kerrostalon seinän taakse), älä risteysalueille, äläkä oikaise kovaa piha-alueiden poikki.

Yritämme varoa noita kohtia, mutta koira ei ymmärrä niiden vaaroja. Sinun täytyy ymmärtää.

Vielä toivon, että voisit välillä pysäyttää pyöräsi ja antaa koiralle rapsutuksen. Takaan, että se parantaisi sinunkin päivääsi, ihailemamme ilmastosankari.

Markku Rajala

diplomi-insinööri

Hämeenlinna