Mielipide: Kouluaamiaisesta jokaisen oppivelvollisen oikeus

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi taannoin Lapsiystävällinen Hämeenlinna -ohjelman, jonka yksi painopiste on lapsiköyhyyden vähentäminen. Tämä on hyvä asia, mutta tärkeää olisi saada ohjelma muuttumaan teoksi, joilla tuemme lasten ja nuorten jaksamista heidän arjessaan.

Hämeenlinnan kaupunki tekee tänä vuonna reilua ylijäämää, eikä kaikki johdu pelkästään valtion korona-tukien vaikutuksesta.

On tehty myös rakenteellisia ja pysyviä valtionosuuksien parannuksia eikä verokertymä näyttäisi jatkossakaan heikkenevän kaupunkiin tulevien uusien teollisten työpaikkojen ansiosta.

Hämeenlinnan pitää olla hyvä paikka lapsiperheille

Työpaikkoja täyttämään me tarvitsemme työikäisiä asukkaita ja meidän tulee olla lapsiperheille kaupunki, jossa voi luottaa lasten saavan riittävää huolenpitoa oman työpäivän aikana.

Kaupungissa, jossa moni tekee vuorotyötä tai pendelöi muualle töihin, monen aamua helpottaisi, jos tietäisi lapsen tai nuoren saavan aamiaisen koulussa. Vaikka teini-ikäisillä olisi kotona kuinka paljon aamupalaa tarjolla, unentarve menee ohi ja jää helposti syömättä, mikä näkyy suoraan rauhattomuutena ja keskittymisvaikeuksina.

Ruoka-avun tarve on kasvanut

Monilla lapsiperheillä on talous nyt hyvin tiukalla ja ruoka-avun tarve on myös heillä Hämeenlinnassa kasvanut. Opettajilla lienee nyt tarpeeksi koronan aiheuttamaa lisätyötä ja kaikki tuki oppimiselle on tarpeen käytännössä ihan juuri nyt.

Lapsemme eivät tee mitään ohjelmilla ja julistuksilla, jos emme pysty tekemään tekoja heidän hyväkseen. Meidän tarvitsee nyt näyttää, että välitämme ja haluamme pitää heistä huolta, että he jaksaisivat uskoa tulevaisuuteen.

Koululounas oli aikansa edistyksellinen menestystarina ja saatiin aikaan hyvin paljon heikommissa taloudellisissa oloissa. KKY Tavastian oppilaat saavat jo aamupalaa maksuttomasti, joten mahdotonta se ei Hämeenlinnassa ole.

Aamiaisesta jokaisen oppivelvollisen oikeus?

Ehkä nyt voisi olla se aika, että myös aamiaisesta tulee jokaisen oppivelvollisen oikeus. Tämä auttaa juuri niitä, jotka apua tarvitsevat ja on todettu nopeasti vaikuttavaksi keinoksi, josta on vain positiivisia tuloksia.

Myös tutkimustulokset näyttävät selkeästi aamiaisen tärkeyden oppilaiden hyvinvoinnille ja keskittymiskyvylle. Eiköhän oikeus terveelliseen aamiaiseen olisi hyvä varmistaa jokaiselle lapselle myös peruskoulussa.

Jätimme 22.3.2021 valtuustoaloitteen maksuttoman aamiaisen tarjoamisesta Hämeenlinnan peruskouluissa sekä sen vaikutusten seurannasta ja arvioinnista koulupäivään ja oppimisrauhaan.

Hanna Rokkanen

Mart Martikainen

varavaltuutettuja

ja kuntavaaliehdokkaita (vas.)

Hämeenlinna