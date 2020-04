Mielipide: Kriisissä tarvitaan yhteistyötä ja pelisilmää – Tilanne Yhdysvalloissa on masentava

Suomi, Eurooppa ja koko maailma ovat olleet koronaviruksen uhkaamana ja kiusaamana reilun kuukauden, oikeastaan kauemminkin.

Virus ilmaantui näkösälle Kiinassa ja levisi salakavalasti eri reittejä Aasiasta myös muille mantereille.

Ennusteet jatkosta Suomessa ovat moninaiset. Yleisesti kulminaatiopisteeksi on veikkailtu toukokuuta. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että nyt kai eletään vasta ”ensimmäistä aaltoa”. Jos ja kun toinen aalto tulee, sen hoito saattaa olla helpompaa, kun virusta on jo alettu tuntea.

Tässä asiassa varmaa kuitenkin on vain epävarma. Viruksesta voi löytyä uusia variaatioita. Tähän mennessä kerrotut tutkimustiedot ovat ristiriitaisia.

Media on aika ajoin turhan malttamaton

Suomi on edennyt viruksen torjunnassa melko hyvin, laajalla rintamalla. Johto on ollut maan hallituksen. Presidentti on antanut tukensa valtuuksiensa äärirajojen mukaisesti. Jokaisesta rajankäynnistä on turha tehdä numeroa. Media on siinä ollut aika ajoin turhan malttamaton.

Tietysti yli- ja alilyöntejä on ollut. Aluksi melkein pääasiaksi nousivat tapahtumat Helsinki-Vantaan lentokentällä. Nyttemmin on leikitty maskifarssia. Kysymys on äärimmäisen vakavasta asiasta. Ahdinkoon joutuneita ihmisiä ei saisi kiusata kovin toisarvoisilla puheilla.

Kaksi yhteistä nimittäjää

Virussodassa on mielestäni kaksi yhteistä nimittäjää: yhteistyö ja oikea pelisilmä. Niiden rinnalle tietysti nousee hermojen hallinta.

Työntekijäjärjestöt ja myös elinkeinoelämä ovat tulleet (ainakin ilmoittautuneet) hallituksen avuksi. Valtion ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyö sekä niiden pelisilmä ovat antaneet välttämättömän avun turvaverkolle, sairaaloille ja hoitohenkilöstölle kaikilla tasoilla.

Jokainen viruskuolema on iso menetys ja tragedia. Myös yllättävä työttömyyden kasvu on tappio ja yrittäjiä uhkaavat konkurssit voivat johtaa kestämättömiin tilanteisiin niin kuin tapahtui 1990-luvulla.

Huonomminkin voisi olla

Mutta kuitenkin: huonomminkin Suomessa voisi olla. Monissa muissa Euroopan maissa ja kauempanakin tilanne on surkeampi. Karmea totuus on, että eräissä maissa viruksen uhrit ovat joutuneet jonottamaan hautausmaalle pääsyä.

On masentavaa ja uskomatonta, että Yhdysvalloissa – supervaltiossa – kaikille virusvainajille ei ole löytynyt omaa hautapaikkaa jonottamisen jälkeenkään.

Ahti Hietanen

Hämeenlinna