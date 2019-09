Mielipide: Kuinka te kehtaatte, herra presidentti!

Aamukahvi oli mennä väärään kurkkuun ja verenpaineet heilahti korkeuksiin lukiessani Hesaria (HS 25.9.). Ilmastoviikon uutisten joukossa oli uutinen ruotsalaisteinin Greta Thunbergin kiusaamisesta.

Tyttö on viesteineen tärkeällä asialla, kun saa suurvaltajohtajan ja amerikkalaisen media-kanavan ivaamaan ja mollaamaan 16-vuotiasta tyttö. Hyvä Greta! Go on!

Suurvaltajohtajan ja hänen talutusnuorassaan olevan mediakanavan toimia tarkasteltaessa tulee miettineeksi missä todellisuudessa oikein elämämme. Onko tämä unta vai onko tämä oikeasti totta?

Valitettavasti tämä on totta. Kiusaamista ei voi hyväksyä keneltäkään missään tilanteessa eikä missään muodossa.

Uhmaikäisen käytöstä

Pöyristyttäväksi asian tekee se, että kiusaaja on suurvallan johtaja! No, toisaalta olemmehan me jo nähneet aikaisemmin myös uhmaikäisen käytökseen viittaavia piirteitä tämän suurvaltajohtajan käytöksessä.

Voiko mikään enää yllättää? Ei varmaan, mutta hälytyskellot soivat jo siihen malliin, että rapakon takana olisi hyvä ryhtyä toimenpiteisiin presidentin vaihtamiseksi ennen kuin tapahtuu jotain peruuttamatonta.

Samassa lehdessä, toisessa uutisessa, kerrottiin myös oman presidenttimme esiintymisestä YK:n ilmastokokouksessa.

Presidentti Sauli Niinistön toimintaa meidän ei tarvitse hävetä, vaan voimme täysillä yhtyä hänen sanomaansa.

Jokaisen on tehtävä muutos

Meidän jokaisen on tehtävä muutoksia elämäntyylissämme, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan pysähtymään. Jokaisen ihmisen omilla ratkaisuilla, arkipäivän elämässä, on merkitystä. Meidän on huolehdittava tulevaisuuden maailmasta nyt.

Ilmastonmuutoksesta viestiminen on tärkeää, sillä tälläkin hetkellä melkein puolet suomalaisista kyseenalaistaa asian. Miten se on mahdollista? Muutoksen vaikutuksethan on nähtävissä maailmalla ja myös täällä Suomessa?

Tulvat, hirmumyrskyt, puhtaan veden puute, jäätiköiden sulaminen ja lumettomien talvien yleistyminen on tätä päivää. Koko ajan maailman hiilidioksidipäästöt kasvavat vaikka tavoitteena on ollut Pariisin ilmastosopimuksen solmimisesta, vuodesta 2015, lähtien niiden pienentäminen.

Näin ei voi jatkua

Meidän jokaisen on tehtävä hiilineutraaliutta lisääviä valintoja omassa elämässämme ja poliitikkojen on uskallettava tehdä poliittisesti rohkeita päätöksiä, joilla edistetään ilmastoasiaa.

Meillä on yksi maapallo ja sen suojelemiseksi tarvitsemme jokaista. Tietämättömyys ja pään pensaaseen laittaminen ei ole tässä mikään vaihtoehto.

Yllättävää ei ole enää sekään, että Yhdysvallat irtisanoutui tästä ilmastosopimuksesta aikaisemmin kuvatun maansa johtajan toimesta. How dare you, Mr President, tästäkin asiasta!

Anne Laatikainen

rehtori, valtuutettu (sd.)

Hämeenlinna