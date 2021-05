Mielipide: Kulttuuri- ja luontomatkailusta lisää vahvuutta Hämeenlinnaan

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen on myös Hämeenlinnan kaupungin kehityksen perusta.

Hyvä saavutettavuutemme, väkevä historiamme kulttuuriperintöineen ja upeat luontokohteemme tekevät kaupungistamme ainutlaatuisen. Koronan aikana ja varmasti myös sen jälkeen kotimaan matkailu kiinnostaa entistä enemmän.

Hämeenlinna on kulttuurikaupunki Suomen kasvukäytävällä. Suomen väestöllinen keskipiste on Hämeenlinnassa. Kahdelle kansainväliselle lentokentälle on alle tunnin matka-aika. Kaikki saavutettavuuden edellytykset ovat siis kunnossa.

Kansainvälisen tason kulttuurikaupunki

Kulttuurikaupunkina Hämeenlinna on kansainvälistä tasoa. Jean Sibelius on kansainvälisesti tunnetuin suomalainen, jonka vahvempi hyödyntäminen kulttuurimatkailussa on hyvin mahdollista keskieurooppalaisten säveltäjien tapaan. Sibeliuksen musiikki, Aulangon näkötorni ja Sibelius-metsä on varmasti ainutlaatuinen kulttuuri- ja luontoelämys.

Hämeenlinnan museot ovat paljon kokoaan suurempia suomalaisessa museokentässä. Koko Verkatehtaan alue on osa Suomen ensimmäistä kansallista kaupunkipuistoa; keskellä kaupunkia Vanajaveden ääressä. Alueella toimii myös korkealaatuinen ammattiteatteri, jonka vetovoima alueelle ja kaupungille on pandemian myötä lisääntynyt.

Vesistön huomioiminen erityisenä osana kulttuurialuetta saattaisi tuoda ihan uutta nostetta alueelle. Rantaan sopisi aivan erinomaisesti ”taiteellinen” laituri, joka palvelisi sekä kaupunkilaisia että matkailijoita.

Luonto- ja kulttuurikohteita keskellä kaupunkia

Hämeen linna ja koko Linnanniemen alue on vanha ja uusi mahdollisuus. Puistot ja rantareitit voidaan hyödyntää nykyistä paremmin, vaikka mukavia uusia palveluita on jo nyt rantareitillä. Linnanniemen alueen ja vieressä olevan kaupunginpuiston (Parkki) voi nähdä myös luonto- ja kulttuurikohteena (HUK) keskellä kaupunkia.

Eivät kaikki kulttuurista kiinnostuneet seiso koko päivää museossa tai kaikki luonnosta kiinnostuneet kulje metsässä reppu selässä. Nämä vahvuutemme yhdistämällä voimme nähdä vaikka koko kaupunkimme kulttuuri-luontokohteena, jossa on näkemistä ja tekemistä kaiken ikäisille.

Hämäläistä luontoa parhaimmillaan pitäjissä

Hauhon Niskavuori tai Iittalan naivistit tai muut pitäjien kulttuurikohteet ovat keskellä hämäläistä luontoa. Katsotaan sielläkin samalla kertaa sekä kulttuuria että luontoa. Tehdään niistä yksi tavallisen ihmisen kokoinen paketti.

Hämeenlinna on vahva kulttuurikaupunki, jossa luonto kaikkine vesistöineen on ihan lähellä. Sen pitäisi näkyä enemmän myös kaupunkimarkkinoinnissa. On syytä korostaa myös matkailun työllistävää vaikutusta; erityisesti nuorten työllistymistä.

Meidän ei tarvitse unelmoida uudesta isosta matkailukohteesta, vaan tehdään pienistä asioista suuri kokonaisuus. Hämeenlinnassa se onnistuu.

Reija Isosuo

kuntavaaliehdokas (kok.)

Hämeenlinna