"Lapsiystävällinen Hämeenlinna ei synny itsekseen vaan siihen tarvitaan meitä kaikkia"

Hämeenlinnan kaupunki sai ensimmäisenä Suomessa Unicefin myöntämän lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuonna 2013. Tunnustuksen edellytyksenä on, että kunta sitoutuu kestävään kehittämistyöhön lasten ja nuorten osallisuuden eteen. Tunnustus uusittiin vuosina 2015 ja 2017.

Hämeenlinnassa on tehty jo useita lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseen liittyviä toimenpiteitä. Lapsia ja nuoria kuullaan arjessa niin päiväkodeissa, kouluissa kuin vapaa-ajalla. Kouluissa on aktiivista oppilaskuntatoimintaa ja lapsilla ja nuorilla on edustus valtuustossa ja lautakunnissa.

Lastenkulttuuria on tarjolla päiväkodeista yläkouluihin ja lapsille ja nuorille löytyy harrastusmahdollisuuksia eri puolilla Hämeenlinnaa.

Nyt alkava Lapsiystävällinen Hämeenlinnan ohjelmatyö on luonteva laajennus Unicefin lapsiystävällinen kunta työlle.

Osallisuuden ohella tulee miettiä, mitkä muut asiat tulee nostaa kunnan toimintojen ytimeen, jotta lasten kokemus kunnasta olisi myönteinen.

Kuntalaisilta kysyttiin asiasta viime huhtikuussa. Vastausten perusteella Hämeenlinnassa on onnistuttu lapsiystävällisyydessä mm. tarjoamalla laadukasta lastenkulttuuria. Myös harrastusmahdollisuuksia pidetään hyvinä. Varhaiskasvatuspalvelut, neuvola ja järjestöjen toiminta saivat myös kiitosta.

Kehitettävää nähtiin seuraavissa asioissa: koulujen ja päiväkotien tila- sisäilmaongelmat, säästötoimenpiteiden kohdistuminen lapsiin sekä pitäjien parempi huomioiminen. Vastauksissa toivottiin myös enemmän lasten, nuorten ja perheiden osallistamista päätöksentekoon sekä konkreettisia ja rohkeita tekoja lapsiystävällisyyden eteen.

Kuten kyselyyn vastanneet myös me valtuutetut näemme lapsiperheisiin ja lapsiin panostamisen tärkeänä ja kaupungin elinvoimaa lisäävänä asiana. Lapsiystävällinen kunta ohjelmatyöstä haetaan vastauksia, miten kuntatalouden kiristyessä voitaisiin lasten ja nuorten hyvä arki edelleen turvata ja parantaa tilannetta esille nostettujen kehittämiskohteiden osalta.

Hyvä arki rakentuu toimivista ihmissuhteista, aidoista kohtaamisista, arvostuksen kokemuksesta, koulun ja harrastusten sujuvuudesta, perustarpeiden toteutumisesta. Osassa näiden tavoitteiden toteutumista kunnalla on iso rooli osasta kantavat keskeisimmän vastuun vanhemmat ja muut lasten ja nuorten kanssa toimivat.

Tarvitsemme teitä kaikkia Lapsiystävällisen Hämeenlinnan rakennustyöhön.

pj. Timo Viitanen (sd.)

vpj. Helena Lehkonen (kok.)

vpj. Veera Jussila (vihr.)

Lapsiystävällinen Hämeenlinna ohjelmatyö