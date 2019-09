Mielipide: Liikennevalot ovat päästöpysäkkejä

Viime viikon tiistaina oli liikennepalstalla (HäSa 24.9.) pitkä juttu KKO:n päätöksestä perusteluineen, jossa käsiteltiin yöaikaan tapahtuvaa punaisia päin ajoa oikealle käännyttäessä.

Kokonaistilanne huomioonottaen alempien oikeusasteiden säilyttävä ratkaisu on ollut mielestäni oikea, koska tilanteessa ei varmaankaan ole noudatettu varovaista nopeutta ja kaikki muut liikkujat aukottomasti huomioivaa havainnointia.

Taannoin oli kansalaisadressiluettelossa aloite, joka koski juuri oikealle kääntymistä vasten punaista valoa kaikkea muuta liikennettä väistäen USA:n tapaan, mutta se ei saavuttanut riittävää kannatusta eduskuntakäsittelyä varten.

Se toteutuessaan olisi ollut melkoinen ympäristöteko täällä huonosti toimivien liikennevalojen maassa, joita jatkossa nimitän ”päästöpysäkeiksi”.

Nykyään ilmastoasioiden käsittely on hieman ylikuumentunut julkisuudessa, joka on sikäli tarpeen että kaikki alkavat paremmin miettiä omia ratkaisujaan asian korjaamiseksi.

Suomessa asia on kuitenkin varsin hyvin, pitäisi saada maapallon suuret valtiot ja kehitysmaanosat paremmin mukaan, koska kyse on koko maapallon asioista.

Aihe on Hämeenlinnassakin ajankohtainen, sillä täällä on paljon näitä päästöpysäkkejä.

Hiljattain oli lehdessä juttu, että Ruununmyllylle ollaan lopulta tekemässä vanhan päätöksen mukaista päästöpysäkkiä, joka vaatii vielä meluvallit koulun puolelle ja maksaa miljoonan.

Jos paikalle olisi suunniteltu ympyrä, olisi nopeusrajoituksien noudattaminen taattu 24/7 ja ehkä meluvallikin tarpeeton, kun nopeudet olisivat tasaisen alhaiset ja kiihdytys- ja jarrutusäänet näin minimoitu.

Totuus on, että auton kulutus on suurinta liikkeelle lähdettäessä, oli polttoaine mikä tahansa. Myös tienpinta kuluu näillä lähtöpaikoilla selvästi eniten aiheuttaen vuosittaista päällystystarvetta. Taloudellisen ajonkin yksi teema on, että punaisiin ei koskaan ole kiirettä.

Hämeenlinnan paras päästöpysäkki on Loimalahdentien päässä, kun se on pimeänä kello 22–06 ja muutoinkin se ottaa liikenteen hyvin huomioon, mutta olisi siihenkin ympyrä sopinut, kun kaikista suunnista tulee vain yksi pääkaista.

Tauno Lahtinen

varavaltuutettu (ps.)

Loimalahti