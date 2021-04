Mielipide: Löydetään yhteinen tapa toimia – Kunnanrajalla ei ole väliä golfin harrastajille

Nimimerkki Antti kirjoitti Hämeenlinnan kirjeessä (HäSa 28.3.) Hämeenlinnan ja Hattulan ”golfmittelöstä”: ”Aika kuitenkin näyttää, kumpi vetää pidemmän ruohonkorren.”

Ei joko tai, vaan sekä että.

Vallitsevasta tilanteesta johtuen golfin pariin on löytänyt moni uusi harrastaja, ja entisetkin ovat saaneet uutta intoa harrastukseensa.

Hienoa, että Hattulassakin on yrittäjä, jota panostaa ja uskoo omaan visioonsa ja yhteistyö julkisen toimijan kanssakin näyttää toimivan.

Hämeenlinnassahan on golfilla pitkät perinteet ja kentät ovat huipputasoa, kansainvälisienkin kilpailujen mitat täyttäviä. Kaupunkikin on vuosien varrella kantanut kortensa tiilaakson muodostumiseen.

Se kenellä on isoin mainos kentän laidalla, ei ole kokonaisuuden kannalta oleellista. Oleellista on se, että löydämme yhteisen tavan toimia, niin että niin yritykset kuin yhteisötkin voivat toimintaansa edelleen kehittää. Julkishallinnollakin on näissä talkoissa paikkansa: tärkeä mahdollistajan ja tukijan paikka.

Golfin harrastajat käyttävät palveluita

Tämän päivän matkailijat, joita golffaritkin mitä suurimmassa määrin ovat, hakevat kokemuksia ja elämyksiä myös oman varsinaisen motivaationsa ja harrastuksensa ulkopuolelta ja käyttävät palveluitamme laajemmin kuin ehkä osaamme ajatellakaan

Hämeenlinnan seutu muodostaa monimuotoisen ja kiinnostavan matkailualueen, jossa alueen kohteet ja palvelut täydentävät toisiansa kuntarajoista riippumatta.

Aluetta on tuotava kiinnostavalla tavalla esille

Tärkeintä on tuoda alueemme palvelut ja tarjonta kiinnostavalla tavalla esiin niin että eri kohderyhmien on meitä helppo lähestyä ja tulla kokemaan hämäläisiä tuotteita ja palveluita, sekä vieraanvaraisuutta – ympärivuotisesti.

Kuluttajan näkökulmasta ei muodostu kynnystä palvelujen käyttämiselle siinä minkä kunnan alueelle palvelu on sijoittunut. Näin on myös golffareiden suhteen.

Mitä enemmän viestintään, olosuhteisiin ja puitteisiin panostetaan, sitä houkuttelevampi on koko Hämeenlinna seutukunta. Tämä pätee paitsi golfiin, niin myös muihinkin lajeihin ja ennen kaikkea myös matkailupalveluihin niin Hämeenlinnassa kuin koko seutukunnassa laajemmin.

Kyseessä ei siis ole joko tai, vaan sekä että.

Seppo Saarinen

kuntavaaliehdokas (kok.)

Hämeenlinna