Mielipide: Luonto on Hämeenlinnan suurin vetovoimatekijä

Kyselin Hämeenlinnan Facebook-ryhmässä tänne muuttaneilta, miksi he olivat muuttaneet Hämeenlinnaan. Vastauksia sain yli 80 henkilöltä.

Useimmat olivat todella tyytyväisiä ja onnellisia, että olivat muuttaneet tänne. Ehkä muualta tulleet osaavat paremmin arvostaa Hämeenlinnan ainutlaatuisuutta. Moni oli myös mielissään siitä, että asiasta ylipäätänsä kysyttiin.

Tänne muuttaneilta ja pois lähteneiltä tulisi systemaattisesti kysyä, miten vetovoimassa ja pitovoimassa on onnistuttu.

Luonto ja vesistöt nousivat esille

Tärkein mainittu syy muuttaa Hämeenlinnaan tai pysyä täällä, oli ehdottomasti kaunis luonto ja vesistöt. Toiseksi tärkein kriteeri oli kaupungin sopiva koko ja lyhyet välimatkat.

Kärkikaksikon jälkeen nousi useampi lähes yhtä monta mainintaa saanutta kokonaisuutta. Näitä olivat sopivan hintainen tai muutoin sopiva asunto, puoliso tai lähempänä asuvat sukulaiset ja ystävät, kaupungin ihana historia ja kulttuuri sekä maantieteellisesti keskeinen sijainti.

Palvelut ja lähellä sijaitseva mökki

Lisäksi useampia mainintoja olivat saaneet koulut ja opiskelumahdollisuudet, hyvät terveyspalvelut ja ehkä yllättävänäkin vastauksena lähempänä sijaitseva mökki.

Aikaisemmista asuinpaikoista kaivattiin ystäviä, sukulaisia ja tietysti omaa rakasta kotiseutua. Lisäksi kaivattiin parempia kulttuurimahdollisuuksia, ravintoloita ja ihmisvilinää, parempia palveluita ja valikoimaa sekä laajempia aukioloaikoja.

Osa kaipasi parempaa joukkoliikennettä. Jotkut myös sitä kehuivat paremmaksi kuin aikaisemmalla paikkakunnalla.

Vastauksissa heijastui se, että Hämeenlinnaan on muutettu pienemmiltä paikkakunnilta parempien palveluiden ja mahdollisuuksien pariin ja toisaalta isommista kaupungeista luonnon rauhaan ja väljempiin asuinolosuhteisiin, joissa kaikki on sopivan lähellä.

Suurten kanssa ei kannata kilpailla

Mitä sitten tästä voisi oppia? On selvää, että emme mitenkään yllä samaan palvelutasoon tai kulttuuritarjontaan kuin Tampere tai pääkaupunkiseutu.

Hämeenlinnaan ei saa väkisin tehtyä ihmisvilinää sen enempää, kuin mitä täällä on asukkaita. Siispä tärkeää on vahvistaa olemassa olevia vahvuuksia, eikä yrittää peesata suurempia kaupunkeja.

Hämeenlinnan pysyttävä luontokaupunkina

Meidän on kaavoituksen kautta jatkossakin huolehdittava siitä, että Hämeenlinna pysyy ihanana luontokaupunkina. Puistoille, vehreydelle ja väljyydelle on jätettävä tilaa.

Rantareittiä tulee laajentaa. Vanajaveden rantoja tulee paremmin hyödyntää antamalla enemmän lupia esimerkiksi kahvilayrittäjille ja urheiluaktiviteetteihin.

Retkeily, pyöräily- ja ratsastusreitit ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä urheilua ja luontoa rakastaville ihmisille.

Myös pitäjien keskustoista tulee huolehtia. On varmistettava, että Evoa kehitetään myös hämeenlinnalaisten asukkaiden ja yrittäjien ehdolla.

Kaavoitus on avainasemassa siinä, että kaupunki tuntuu edelleen pikkukaupungilta. Vahva oletukseni on, että tänne ei haluta nykyistä korkeampia rakennuksia. Toisaalta keskustan on näytettävä edelleen kaupungilta, joten hyvää ratkaisua on etsittävä ahkerammin.

Kirsi Lehto

(kok.)

Hämeenlinna