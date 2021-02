Mielipide: Maskinaamaiset ja kiilusilmäiset – Nimittely on tahditonta politiikassa

Kuntavaaleihin on aikaa vielä likimain pari kuukautta, mutta vaalijuna puksuttaa jo eteenpäin vauhtia kaiken aikaa lisäten.

Vaalijunan matkustajina ovat äänestäjät. Ensi kertaa Suomen isänmaassa äänestäjillä on maskit naamoilla. Heitä ei vastaan tullessa edes tunne. Varmaankin vaalivirkailijoiden pitää huhtikuun äänestyspaikoilla kysyä: ”Kuka olet naamarisi takana?”

Nimen tiedolla ei nykyään tosin ole suurta väliä. Henkilötunnus kertoo kaiken. Henkilötunnus on nykyään käytännössä ihmisen nimi.

Nimittely on tahditonta

Maskinaamaisuus on kuntavaalien erityispiirre. Ensi kerta on ensi kerta. Itsestäni on jo pitkään tuntunut, että virinneen vaalitaistelun sanavalinnoissakin on erityispiirteitä.

Perussuomalaisten korkeasti koulutettu puheenjohtaja Jussi Halla-aho nimittää usein hallituspuolueiden edustajia kiilusilmäisiksi. Kun puoluejohtajalla on tällainen slogan, ovat eräät muutkin puolueen kansanedustajat alkaneet käyttää samaa, näin ainakin eduskunnan kyselytunnilla.

Opposition luovuttamattomana oikeutena on esittää kritiikkiä, mutta onko hallitusherrojen ja -rouvien ja -neitien nimittely kiilusilmäisiksi kovin mukavaa? Mielestäni ei ole, se on tahditonta.

Koska asia tuntuu tärkeältä, etsin kirjahyllystäni Nyky-Suomen sanakirjan. Teos on jo aika vanha (painettu vuonna 1953 WSOY:n kirjapainossa) ja sen mukaisesti hiiren syömä, mutta kyllä siitä asioita selviää eikä sanojen merkitys ole miksikään muuttunut.

Kissalla voi olla kiilusilmät

Nyky-Suomen sanakirja selvittää, että kiilusilmäisiä ovat eritoten mustalaistytöt. Samoin kissalla on kiilusilmät.

Sen mukaisesti esimerkiksi hallituspuolueiden kansanedustajilla on yhteisyyttä mustalaistyttöjen (nykyään romanien) ja kissojen kanssa. Saattaa ollakin, mutta epäilen vahvasti. Tuskin ainakaan kissat ovat kiinnostuneita Suomen politiikasta. Niille maukkaat hiiret maistuvat paremmin.

Väite siitä, että lähestyvät kuntavaalit olisivat samalla hallitusvaalit, on hatarasti perusteltua – ennen muuta vaalitaistelun poliittista suhmuraa.

Hallituksen luottamus eduskunnan käsissä

Hallitukselle antaa tai ei anna luottamusta Helsingin Arkadianmäen palatsissa istuva eduskunta. Hämeenlinnan Raatihuoneen palatsissa istuva kaupunginvaltuusto päättää tai ei päätä esimerkiksi toriparkista, Hämeensaaren areenasta ja tietysti esim. tärkeästä kaupungin veroprosentista.

Kuntavaaleissa on pelkona alhainen äänestysprosentti. Kannattaa äänestää ja pitää äänestää, maskit naamoilla, mutta silmien kiilua säästellen. Joskus voisi silmiä sulkeakin, ettei kiilu ja kiihko pahasti haittaa asioiden hoitoa.

Ahti Hietanen

Hämeenlinna