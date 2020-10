Mielipide: Me viisaat tiedämme, miten väärässä muut ovat

Suomen isänmaassa on tähän asti likimain ihanimmaksi riidan aiheeksi koettu sudet. Osa meistä haluaa säilyttää Suomen luonnossa, osa haluaa ne tappaa.

Säilyttäjien tärkeimpänä perusteluna mainitaan melkein aina, että susi kävi viimeksi Suomessa ihmisen kimppuun kauan sitten 1880-luvulla.

Söikö susi, vai raateliko vain…

Tiedossani ei ole, söikö susi silloin 1880-luvulla suomalaisen vai tappoiko esi-isän huvikseen. Ei ole kyllä tiedossani sekään, oliko kyseessä edes tappo vai ainoastaan raatelu.

Väitetään, että suden suojelijat ovat lähinnä kaupunkien kerrostaloissa asuvia ihmisiä. Susien hävittämistä ajavat maaseutulaisia, joilta sudet ovat tappaneet esim. koiria, lampaita ja kanoja. He pelkäävät myös lastensa puolesta, kun kouluun kulku on huolena.

Kekkonen pysyvänä riidan aiheena

Suden rinnalla vuosikymmenien ajan pysyvänä riidan aiheena on ollut Urho Kekkonen, Suomen pitkäaikaisin presidentti.

Kekkosen kuolemasta on jo yli 30 vuotta, mutta yhä vielä osa kansasta haukkuu häntä esimerkiksi Suomen Venäjälle myyjäksi, diktaattoriksi ja poliittisten vastustajiensa armottomaksi nujertajaksi.

Osa kansasta – he niin kuin vastustajatkin jo vanhempaa väkeä – pitää Urkkia huomattavana johtajana, joka pani kaiken kuntoon, ymmärsi köyhiä ja rikkaita, hiihti kuin hiitten hirvi, kalasti parhaiten ja oli kansan puolella Helsingin herroja vastaan.

Maskiväittelyssä on paljon asiantuntijoita

Nyt näiden kahden ikonisen riidan aiheen rinnalle on koronavirus tuonut maskit, kasvosuojukset.

Maskiväittelyissä on yhtä paljon asiantuntijoita kuin on esittäjiäkin. Suuri osa suomalaisista on jo pannut maskit kasvoilleen, ihan kuin ”naamareiksi”.

Maskilliset moittivat maskittomia pinnareiksi, maskittomat pilkkaavat kukkoilevia maskien käyttäjiä, ojentavat kovinkin sanoin väärin ohjeistanutta hallitusta sekä sekavia puhuvia lääkäreitä ja muita tyhmiä ihmisten kiusaajia.

On hyvä, että meillä hyvillä ihmisillä riittää oikeita mielipiteitä.

On hyvä, että me asiat oikein tietävät viisaat ihmiset tiedämme aina, miten väärässä muut ovat.

Ahti Hietanen

Hämeenlinna