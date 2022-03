Mielipide: Meidän on tehtävä valintoja – Olen sotilas, mutta harras rauhan kannattaja

Kirjoitin vuodenvaihteessa artikkelin sodan leijumisesta Euroopan yllä keskustelukerho Kymppikaartin nettisivuille. Valitettavasti ennustukseni toteutui karmealla tavalla.

Tartuin nyt kynään kuultuani konkarikansanedustaja Erkki Tuomiojan (sd.) kiivaasti vastustavan Nato-jäsenyyden hakemista. Arvostan hänen perusteltua näkemystään, mutta en voi siihen yhtyä.

Sota on syttynyt, eikä se ei tunne puolueettomuuskäsitettä. Sota eskaloituu yllättävästi ja nopeasti ympäristöönsä.

Seuraavaksi taistelu Itämeren herruudesta?

Ukrainan jälkeen tullee taistelu Itämeren herruudesta, se on Venäjälle välttämätön vesiväylä maailman merille. Suomen geostrateginen sijainti on sellainen, että tässä operaatiossa Venäjä tarvitsee etelärannikkomme tukialueekseen. Näin sota tempaisee meidät mukaan, diplomatia ja vanhat suhteet eivät auta, aseet puhuvat.

Kansanedustajat, älkää sanoko, ettei meillä ole mitään sodanuhkaa. Mitä pahin uhka leijuu koko ajan yllämme. Meidän on oltava jatkuvasti ajan hermolla.

Armeijamme on toki kunnossa, mutta vähäinen suurvaltaa vastaan yksin taistellessaan, sehän nähtiin jo talvisodassakin. Jos tukkirekka kolaroi henkilöauton kanssa, pienemmälle käy huonosti.

Suurvallan massatuhoaseilla maalta, mereltä ja ilmasta voidaan tuhota asutuskeskuksemme ja inframme kivikasoiksi. Silloin naiset ja lapset kodeissaan ja kellareissaan jäävät surman suuhun, vaikka me miehet taistelisimme uljaasti itsemme uhraten rintamalla.

Olen ehdottomasti nopean Natoon liittymisen kannalla

Edellä kuvaamastani syystä olen tässä ja nyt ehdottomasti nopean Pohjois-Atlantin puolustusliittoon liittymisen kannalla, kuten 22 EU -jäsenmaata meitä ennen.

Jos nöyristelemme Venäjän edessä, niin muut jäsenmaat pitävät meitä hylkiöinä ja sitä tulee välttää. Rauhan tultua kylmä sota kestää taas Euroopassa kymmeniä vuosia ja se tulee yllemme, mutta se on kestettävä. Aikanaan itänaapurimme kanssa aloitetaan uusien yhteiskuntasuhteiden rakentaminen.

Puolustamme maatamma tarvittaessa asein

Olen sotilas, en vihaa aseita, mutta olen harras rauhan kannattaja. Olen opetellut ammatissani aseiden käsittelyn ja olen opettanut sen alaisilleni. Tarvittaessa asein puolustamme maatamme, yhteiskuntaamme, itsenäisyyttämme, jonka uhrauksien kautta olemme saavuttaneet.

Lopuksi palaan kansanedustaja Erkki Tuomiojan kannanottoon. Rauhanaktivismi on arvostettavaa, mutta se toimii vain rauhan oloissa, nyt on sota ja aseet puhuvat. Nyt on päättäjien toimittava. Tupeksiminen saa nyt loppua. Uskon, että eduskunnan Natoon liittymistä käsittelevissä valiokunnissa päästään yhteisymmärrykseen ja hakemus isoon saliin päätettäväksi. Nyt ei ole aikaa hukattavaksi.

Matti Kauppinen

everstiluutnantti evp.

Hämeenlinna